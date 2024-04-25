Руководительница Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко рассказала о мерах контроля. В частности, упомянула, что в аудиториях установят видеокамеры.
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Как УЦОКО будет противодействовать списыванию во время мультитеста
Вакуленко сообщила, что в каждой аудитории будет два инструктора, а в подавляющем большинстве помещений – еще и видеокамеры.
За нарушение участник тестирования будет лишен права стать студентом в этом году,
– подчеркнула она.
И акцентировала, что нарушение – это не только списывание, но и наличие (даже не использование!) мобильного телефона, наушников, печатных или рукописных "шпаргалок" или любых других запрещенных предметов. Даже если они просто лежат в кармане.
Вакуленко говорит: это нужно, но нельзя и не надо проверять, использовал ли запрещенные предметы участник тестирования.
В этом году, как и в годы классического ВНО, мы привлекаем к сотрудничеству охрану пунктов тестирования,
– добавила руководительница УЦОКО.
Это, по ее словам, даст возможность применять металлоискатели, чтобы убедиться в отсутствии телефонов и других запрещенных технических средств у участников.
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Сколько участников будет сдавать НМТ-2024
- Вакуленко рассказала, что окончательных данных о том, сколько участников 2024 года будет сдавать тестирование, еще нет.
- Сейчас работают регламентные комиссии, которые изучают документы, поданные при регистрации будущими участниками НМТ.
- Они могут отказать кому-то в регистрации, если обнаружат нарушения.
- Все же по состоянию на 15 апреля зарегистрировалось на НМТ более 286 тысяч участников.
- До 8 мая они получат в своих персональных электронных кабинетах приглашение на основную сессию.
- Там будет указана дата прохождения тестирования, точный адрес и время.