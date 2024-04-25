Руководительница Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко рассказала о мерах контроля. В частности, упомянула, что в аудиториях установят видеокамеры.

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Как УЦОКО будет противодействовать списыванию во время мультитеста

Вакуленко сообщила, что в каждой аудитории будет два инструктора, а в подавляющем большинстве помещений – еще и видеокамеры.

За нарушение участник тестирования будет лишен права стать студентом в этом году,

– подчеркнула она.

И акцентировала, что нарушение – это не только списывание, но и наличие (даже не использование!) мобильного телефона, наушников, печатных или рукописных "шпаргалок" или любых других запрещенных предметов. Даже если они просто лежат в кармане.

Вакуленко говорит: это нужно, но нельзя и не надо проверять, использовал ли запрещенные предметы участник тестирования.

В этом году, как и в годы классического ВНО, мы привлекаем к сотрудничеству охрану пунктов тестирования,

– добавила руководительница УЦОКО.

Это, по ее словам, даст возможность применять металлоискатели, чтобы убедиться в отсутствии телефонов и других запрещенных технических средств у участников.

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Сколько участников будет сдавать НМТ-2024