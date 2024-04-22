Часть по украинскому языку будет состоять из 30 заданий. Как удачно подготовиться к тестированию, читайте дальше.

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Как готовиться к НМТ по украинскому языку

Так, блок по украинскому языку будет содержать:

10 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов;

15 заданий с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов;

5 заданий на установление соответствия (нужно установить по 4 "логические пары").

Содержание заданий будет соответствовать действующей программе ВНО по украинскому языку и охватывать все языковые темы, изучение которых предусмотрели в школьном курсе украинского языка.

За выполнение заданий блока НМТ по украинскому языку поступающие смогут получить от 0 до 45 баллов.

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Как получить высокий результат

Прежде всего, чтобы получить высокий результат, необходимо тщательно изучать предмет в школе.

Готовиться к тестированию вы можете и самостоятельно, и благодаря помощи специалистов. Если хотите готовиться самостоятельно, стоит тщательно выполнять тесты, которые были на НМТ/ЗНО в течение прошлых лет. Они есть в свободном доступе. Так вы сможете сфокусировать внимание на тем темах, которые знаете плохо, и исправить ситуацию.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Стоит при этом повторить ударение слов и тему фразеологизмов.

Все желающие могут также пройти онлайн демоверсии национального мультипредметного теста 2023 и 2024 годов.

Регулярное выполнение тестовых заданий по украинскому языку онлайн, которые максимально приближены к предложенным во время реального тестирования, поможет привыкнуть к работе в среде онлайн-тестировщиков.