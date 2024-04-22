Часть по украинскому языку будет состоять из 30 заданий. Как удачно подготовиться к тестированию, читайте дальше.
Смотрите также Как написать успешное мотивационное письмо, чтобы не оставить шансов вузу: 10 секретов
Как готовиться к НМТ по украинскому языку
Так, блок по украинскому языку будет содержать:
- 10 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов;
- 15 заданий с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов;
- 5 заданий на установление соответствия (нужно установить по 4 "логические пары").
Содержание заданий будет соответствовать действующей программе ВНО по украинскому языку и охватывать все языковые темы, изучение которых предусмотрели в школьном курсе украинского языка.
За выполнение заданий блока НМТ по украинскому языку поступающие смогут получить от 0 до 45 баллов.
Смотрите также Как определить рейтинговый балл: таблицы перевода тестовых баллов НМТ в шкалу 100 – 200
Как получить высокий результат
Прежде всего, чтобы получить высокий результат, необходимо тщательно изучать предмет в школе.
Готовиться к тестированию вы можете и самостоятельно, и благодаря помощи специалистов. Если хотите готовиться самостоятельно, стоит тщательно выполнять тесты, которые были на НМТ/ЗНО в течение прошлых лет. Они есть в свободном доступе. Так вы сможете сфокусировать внимание на тем темах, которые знаете плохо, и исправить ситуацию.
Стоит при этом повторить ударение слов и тему фразеологизмов.
Все желающие могут также пройти онлайн демоверсии национального мультипредметного теста 2023 и 2024 годов.
Регулярное выполнение тестовых заданий по украинскому языку онлайн, которые максимально приближены к предложенным во время реального тестирования, поможет привыкнуть к работе в среде онлайн-тестировщиков.