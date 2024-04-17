Он не будет влиять на вычисление конкурсного балла, но может сыграть решающую роль в случае, если оба поступающих имеют идентичный конкурсный балл с точностью до 0,001 на одно и то же конкурсное предложение. Тогда приемная комиссия читает мотивационные письма поступающих-конкурентов и отдает предпочтение более мотивированному. Мотивационное письмо надо подавать для поступления как на бюджет, так и на контракт. Как его написать успешно – читайте 10 секретов.

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Что нужно знать о мотивационном письме

Мотивационное письмо (МЛ) – деловой документ, написанный в официально-деловом стиле, который должен написать и подать при поступлении абитуриент. В нем указана мотивация поступающего быть студентом выбранной специальности. Также письмо:

представляет поступающего как личность: его коммуникативные навыки, умение самопрезентации;

учит озвучивать и строить профессиональные и учебные цели.

10 секретов написания мотивационного письма

Вы должны написать мощное мотивационное письмо, которое выделит вас среди конкурентов.

Для начала устройте "сеанс самопознания"

Запишите по крайней мере 5 уникальных вещей, которые отличают вас от других. Также ответьте на вопрос: "Почему я заинтересована(а) именно в этом университете? Что конкретно меня привлекает в выбранной специализации? Это действительно то, чем я хочу заниматься в жизни? Какие могут быть альтернативные варианты и что меня в них привлекает?".

Изучите сайт выбранного университета и факультета

Проведите небольшое исследование университета, программы или курса, на который вы подаете заявление. Выясните такие детали, как миссия, видение и девиз университета и тому подобное. Ценную информацию вы можете использовать в своем письме. Акцентируйте на том, почему именно вы идеально подходите этому ЗВО.

Пишите черновики

Черновик – важная часть процесса написания мотивационного письма. Чтобы создать действительно удачное письмо, вы должны записать сначала немало основных идей.

Задокументируйте свои сильные и слабые стороны, добавьте QR-код

Свидетельства ваших успехов, материалы и награды – сверхважные. Вы также можете диджитализировать свой МЛ и разместить в нем QR-код, который позволит просмотреть ваши достижения. Стоит вспомнить:

опыт волонтерства;

опыт работы или стажировки, если такой у вас есть;

кружки, студии, курсы, школьные проекты и мастер-классы, тренинги и даже хобби, полезные для выбранной специальности;

очень коротко вспомните события, которые развили в вас целеустремленность, эмпатичность, умение работать со сложным материалом в сжатые сроки.

Стоит указать также высокие или хорошие академические результаты по дисциплинам, приоритетных для выбранной вами программы в университете. Но пишите интересно, а не сухими фактами.

Больше конкретики

Не стоит "лить воду" в мотивационном письме, пишите свои конкретные достижения и цели. Сообщение должны быть четкими и понятными. Подавайте только важные детали, факты и цифры – тогда содержание письма будет лаконичным.

Например: "Моя главная цель –... (описание вашей амбициозной профессиональной цели - от желания стать международным дипломатом или журналистом до намерения открыть бизнес или IT-стартап). Чтобы понять, в каком университете я лучше всего раскрою свой потенциал, – изучила (в) бакалаврские программы в различных учебных заведениях. Узнав больше о специализации "..." в (название ЗВО), я поняла (в), что хочу учиться именно на ней. Ведь ... (аргументирование, которое касается описания специализации, которая вас заинтересовала. Напишите, чему больше всего уделяете внимание и почему это ценно именно для вас и по каким причинам. И как совокупно это поможет воплотить вашу профессиональную цель).

Для каждого вуза – отдельное мотивационное письмо

Обычно ЗВО прописывают структуру и основные требования к МЛ. Вы должны написать мотивационное письмо в конкретный вуз, а не сделать его общим.

Нескучная лаконичность

Каждый университет определяет объем мотивационного письма, поэтому стоит учесть это правило. Обычно количество знаков не должно превышать 20 000. При этом стоит представить себя членом приемной комиссии и то, какое мотивационное письмо вы хотели бы прочитать. Рассказ должен быть энергичный, не растянутый искусственно, который цепляет конкретными фактами. Не бойтесь покорить тест, если надо. И, конечно же, не допускайте ошибок в нем.

Не путайте мотивационное письмо и эссе или мотивационное письмо и собственное высказывание

Это распространенная ошибка среди поступающих. Мотивационное письмо по содержанию и форме не должно напоминать эссе. Стиль МЛ – официально-деловой. Не стоит насыщать ваше мотивационное письмо эмоциями, образностью, лирическими отступлениями и литературными примерами.

Структурируйте МЛ и уничтожьте ошибки

Структура мотивационного письма - важна. Оно должно содержать обязательно такие элементы как:

"шапка";

основная часть;

заключение;

благодарность;

подпись.

Разбейте текст на абзацы и проследите, чтобы каждый новый озвучивал конкретную концепцию. Прежде чем загрузить мотивационное письмо в персональный кабинет, тщательно проверьте его на орфографические, грамматические, лексические и пунктуационные ошибки.

Родители – рецензенты, а не исполнители

Не пытайтесь списать мотивационное письмо из источников в интернете. Как и не делегируйте его написание родителям. Мотивационное письмо – ваш автопортрет и отражение вашей личности. Но вы можете зачитать или дать прочитать ваше мотивационное письмо избранным людям из вашего "круга доверия". Попросите при этом не критиковать, а поделиться впечатлениями.