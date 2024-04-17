Он не будет влиять на вычисление конкурсного балла, но может сыграть решающую роль в случае, если оба поступающих имеют идентичный конкурсный балл с точностью до 0,001 на одно и то же конкурсное предложение. Тогда приемная комиссия читает мотивационные письма поступающих-конкурентов и отдает предпочтение более мотивированному. Мотивационное письмо надо подавать для поступления как на бюджет, так и на контракт. Как его написать успешно – читайте 10 секретов.
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Что нужно знать о мотивационном письме
Мотивационное письмо (МЛ) – деловой документ, написанный в официально-деловом стиле, который должен написать и подать при поступлении абитуриент. В нем указана мотивация поступающего быть студентом выбранной специальности. Также письмо:
- представляет поступающего как личность: его коммуникативные навыки, умение самопрезентации;
- учит озвучивать и строить профессиональные и учебные цели.
10 секретов написания мотивационного письма
Вы должны написать мощное мотивационное письмо, которое выделит вас среди конкурентов.
- Для начала устройте "сеанс самопознания"
Запишите по крайней мере 5 уникальных вещей, которые отличают вас от других. Также ответьте на вопрос: "Почему я заинтересована(а) именно в этом университете? Что конкретно меня привлекает в выбранной специализации? Это действительно то, чем я хочу заниматься в жизни? Какие могут быть альтернативные варианты и что меня в них привлекает?".
- Изучите сайт выбранного университета и факультета
Проведите небольшое исследование университета, программы или курса, на который вы подаете заявление. Выясните такие детали, как миссия, видение и девиз университета и тому подобное. Ценную информацию вы можете использовать в своем письме. Акцентируйте на том, почему именно вы идеально подходите этому ЗВО.
- Пишите черновики
Черновик – важная часть процесса написания мотивационного письма. Чтобы создать действительно удачное письмо, вы должны записать сначала немало основных идей.
- Задокументируйте свои сильные и слабые стороны, добавьте QR-код
Свидетельства ваших успехов, материалы и награды – сверхважные. Вы также можете диджитализировать свой МЛ и разместить в нем QR-код, который позволит просмотреть ваши достижения. Стоит вспомнить:
- опыт волонтерства;
- опыт работы или стажировки, если такой у вас есть;
- кружки, студии, курсы, школьные проекты и мастер-классы, тренинги и даже хобби, полезные для выбранной специальности;
- очень коротко вспомните события, которые развили в вас целеустремленность, эмпатичность, умение работать со сложным материалом в сжатые сроки.
Стоит указать также высокие или хорошие академические результаты по дисциплинам, приоритетных для выбранной вами программы в университете. Но пишите интересно, а не сухими фактами.
- Больше конкретики
Не стоит "лить воду" в мотивационном письме, пишите свои конкретные достижения и цели. Сообщение должны быть четкими и понятными. Подавайте только важные детали, факты и цифры – тогда содержание письма будет лаконичным.
Например: "Моя главная цель –... (описание вашей амбициозной профессиональной цели - от желания стать международным дипломатом или журналистом до намерения открыть бизнес или IT-стартап). Чтобы понять, в каком университете я лучше всего раскрою свой потенциал, – изучила (в) бакалаврские программы в различных учебных заведениях. Узнав больше о специализации "..." в (название ЗВО), я поняла (в), что хочу учиться именно на ней. Ведь ... (аргументирование, которое касается описания специализации, которая вас заинтересовала. Напишите, чему больше всего уделяете внимание и почему это ценно именно для вас и по каким причинам. И как совокупно это поможет воплотить вашу профессиональную цель).
- Для каждого вуза – отдельное мотивационное письмо
Обычно ЗВО прописывают структуру и основные требования к МЛ. Вы должны написать мотивационное письмо в конкретный вуз, а не сделать его общим.
- Нескучная лаконичность
Каждый университет определяет объем мотивационного письма, поэтому стоит учесть это правило. Обычно количество знаков не должно превышать 20 000. При этом стоит представить себя членом приемной комиссии и то, какое мотивационное письмо вы хотели бы прочитать. Рассказ должен быть энергичный, не растянутый искусственно, который цепляет конкретными фактами. Не бойтесь покорить тест, если надо. И, конечно же, не допускайте ошибок в нем.
- Не путайте мотивационное письмо и эссе или мотивационное письмо и собственное высказывание
Это распространенная ошибка среди поступающих. Мотивационное письмо по содержанию и форме не должно напоминать эссе. Стиль МЛ – официально-деловой. Не стоит насыщать ваше мотивационное письмо эмоциями, образностью, лирическими отступлениями и литературными примерами.
- Структурируйте МЛ и уничтожьте ошибки
Структура мотивационного письма - важна. Оно должно содержать обязательно такие элементы как:
- "шапка";
- основная часть;
- заключение;
- благодарность;
- подпись.
Разбейте текст на абзацы и проследите, чтобы каждый новый озвучивал конкретную концепцию. Прежде чем загрузить мотивационное письмо в персональный кабинет, тщательно проверьте его на орфографические, грамматические, лексические и пунктуационные ошибки.
- Родители – рецензенты, а не исполнители
Не пытайтесь списать мотивационное письмо из источников в интернете. Как и не делегируйте его написание родителям. Мотивационное письмо – ваш автопортрет и отражение вашей личности. Но вы можете зачитать или дать прочитать ваше мотивационное письмо избранным людям из вашего "круга доверия". Попросите при этом не критиковать, а поделиться впечатлениями.