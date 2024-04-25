Зокрема, зауважила, що у тесті з української мови завдань на застосування норм нового українського правопису не буде. Однак УЦОЯО використовуватиме норми нового правопису у формулюванні завдань.

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Які завдання будуть на НМТ 2024 року

Тобто учасники тестування бачитимуть у питаннях, до прикладу, "проєкт", а не "проект". Але знання таких слів у них не перевірятимуть.

Вакуленко також розповіла, чи очікувати на НМТ відкритих завдань із розгорнутою відповіддю.

У тестах є завдання короткої форми відповіді – це відповіді до розрахункових задач із фізики, хімії чи математики. Учаснику тестування потрібно буде виконати на чернетці всі розрахунки й увести в спеціально відведене місце остаточний результат,

– уточнила вона.

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Чи можна буде користуватися довідковими матеріалами

Директорка УЦОЯО також розповіла, чи можна буде під час тестування користуватися довідковими матеріалами з фізики, хімії й математики.

У сервісі, на якому відбуватиметься тестування, буде розміщено довідкові матеріали. І це практикувалося в усі роки існування НМТ. Але цього року дещо розширилися матеріали з фізики – їх стало більше й у них є деякі формули,

– зазначила Вакуленко.

І додала, що УЦОЯО дозволив ці матеріали, адже на тестуванні перевіряють здатність учасника не запам’ятовувати формули, а застосовувати їх для розв'язання завдань.

У тестах із фізики, математики, хімії є чимало розрахункових задач. Ми дали формули, щоб учасник демонстрував саме розуміння цього матеріалу,

– резюмувала вона.

Ми також інформували про те, як готуватися до національного мультитесту так, щоб отримати високий бал. Про це можна прочитати за посиланням.