Об этом заявил глава ведомства Оксен Лисовой. И отметил, что все, что касается формирования национальной идентичности, является очень важным.

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Как МОН будет сохранять связь детей-беженцев с Украиной

Лисовой отметил: отдельный фокус внимания – на украинских детях за рубежом.

Мы хотим сохранить их связь с Украиной. И порой короткий фильм на ютубе может сыграть в этом большую роль, чем длительный цикл занятий. Это также важное направление работы Международной украинской школы, которую мы сейчас перезагружаем,

– заявил чиновник.

И задача здесь, по словам министра, – не только работать с украинскими детьми, которые выехали в результате войны, но и взаимодействовать с диаспорой. И для этого также нужен соответствующий контент, считает он.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Какую сейчас связь поддерживают ученики-беженцы с украинской школой