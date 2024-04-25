Об этом заявил глава ведомства Оксен Лисовой. И отметил, что все, что касается формирования национальной идентичности, является очень важным.
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Как МОН будет сохранять связь детей-беженцев с Украиной
Лисовой отметил: отдельный фокус внимания – на украинских детях за рубежом.
Мы хотим сохранить их связь с Украиной. И порой короткий фильм на ютубе может сыграть в этом большую роль, чем длительный цикл занятий. Это также важное направление работы Международной украинской школы, которую мы сейчас перезагружаем,
– заявил чиновник.
И задача здесь, по словам министра, – не только работать с украинскими детьми, которые выехали в результате войны, но и взаимодействовать с диаспорой. И для этого также нужен соответствующий контент, считает он.
Какую сейчас связь поддерживают ученики-беженцы с украинской школой
- Ранее Украина ввела обновленную дистанционную форму обучения для украинских школьников-беженцев.
- Они могут изучать не все предметы, а "украинский компонент".
- Обучение в украинской школе будет занимать только 6 – 8 часов в неделю.
- Остальные учебные достижения им засчитают после возвращения из-за границы.