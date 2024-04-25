Про це заявив очільник відомства Оксен Лісовий. І наголосив, що все, що стосується формування національної ідентичності, є дуже важливим.
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Як МОН зберігатиме зв'язок дітей-біженців з Україною
Лісовий зазначив: окремий фокус уваги – на українських дітях за кордоном.
Ми хочемо зберегти їхній зв'язок з Україною. І часом короткий фільм на ютубі може зіграти в цьому більшу роль, аніж тривалий цикл занять. Це також важливий напрям роботи Міжнародної української школи, яку ми зараз перезавантажуємо,
– заявив посадовець.
І завдання тут, за словами міністра, – не лише працювати з українськими дітьми, які виїхали внаслідок війни, а й взаємодіяти з діаспорою. І для цього також потрібен відповідний контент, вважає він.
Який зараз зв'язок підтримують учні-біженці з українською школою
- Раніше Україна запровадила оновлену дистанційну форму навчання для українських школярів-біженців.
- Вони можуть вивчати не всі предмети, а "український компонент".
- Навчання в українській школі займатиме лише 6 – 8 годин на тиждень.
- Решту навчальних досягнень їм зарахують після повернення з-за кордону.