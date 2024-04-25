Про це заявив очільник відомства Оксен Лісовий. І наголосив, що все, що стосується формування національної ідентичності, є дуже важливим.

Дивіться також "Оптіма" та ДТЕУ – офіційні партнери: які потужні можливості для реалізації отримають школярі

Як МОН зберігатиме зв'язок дітей-біженців з Україною

Лісовий зазначив: окремий фокус уваги – на українських дітях за кордоном.

Ми хочемо зберегти їхній зв'язок з Україною. І часом короткий фільм на ютубі може зіграти в цьому більшу роль, аніж тривалий цикл занять. Це також важливий напрям роботи Міжнародної української школи, яку ми зараз перезавантажуємо,

– заявив посадовець.

І завдання тут, за словами міністра, – не лише працювати з українськими дітьми, які виїхали внаслідок війни, а й взаємодіяти з діаспорою. І для цього також потрібен відповідний контент, вважає він.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Який зараз зв'язок підтримують учні-біженці з українською школою