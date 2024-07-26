Державний регулятор зробив висновок, що положення наказів МОН порушують кілька міжнародних договорів та угод, ратифікованих Україною. Зокрема, щодо обмеження права на освіту, не забезпечують вимоги щодо рівності та недискримінації, а також не дотримується принципів пропорційності та обґрунтованості обмежень в умовах воєнного стану.

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До ДРС звернулись кілька студентських організацій, які повідомили регулятору, що цей наказ може призвести до відтоку молодих науковців України до іноземних університетів та наукових установ, значних втрат позабюджетного фінансування ЗВО України та вимушеного звільнення частини науково-педагогічних кадрів.

Зазначимо при цьому, рішення ДРС не скасовує наказ МОН. Тепер висновки регулятора має розглянути Міністерство юстиції України, яке може скасувати наказ Міносвіти.

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