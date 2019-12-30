Итоги 2019 года: главные достижения в профессиональном образовании

В министерстве образования Украины подвели итоги достижений за 2019 год в сфере профессионального образования. В ведомстве выделили 10 крупнейших достижений.

Список с итогами за календарный год опубликовали на официальной странице министерства образования Украины.

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Топ-10 достижений Минобразования в профессионально-техническом образовании в 2019 году

принята концепция реформы образования до 2027 года "Современное профессиональное (профессионально-техническое) образование".

за деньги госбюджета было открыто 45 учебно-практических центров с новым оборудованием и техникой.

предусмотрен новый принцип финансирования учреждений и повышение качества образования.

принят закон о профессиональном образовании. Нововведение предусматривает "перезагрузку" содержания образования, а также передачу управления на места.

увеличение финансирования. В бюджете на 2020 год заложено 259 миллионов гривен на развитие учебно-практических центров.

стартовал проект "EU4Skills: Лучшие навыки для современной Украины". Он призван разработать новые учебные программы и повысить квалификацию педагогов.

24,8 миллиона гривен предусмотрено в бюджете для поддержки лиц с особыми образовательными проблемами.

проведен первый этап конкурса профессионального мастерства WorldSkills. На его проведение было выделено 500 тысяч гривен.

начались переговоры о привлечении участников профессионального образования к программе Эразмус+

создан новый орган. Ведомство будет иметь влияние на формирование количества мест для бесплатного обучения в училищах и налаживать сотрудничество с бизнесом.

количество поступающих на специальности в училища выросло на 5% по сравнению с предыдущим годом.

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Сколько всего студентов учится в украинских училищах?По состоянию на 2019 год в системе профессионально-технического образования учились более 238 тысяч студентов, почти вдвое меньше, чем 10 лет назад.