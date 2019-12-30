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Итоги 2019 года: главные достижения в профессиональном образовании

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В министерстве рассказали о достижениях / МОН

В министерстве образования Украины подвели итоги достижений за 2019 год в сфере профессионального образования. В ведомстве выделили 10 крупнейших достижений.

Список с итогами за календарный год опубликовали на официальной странице министерства образования Украины.

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Топ-10 достижений Минобразования в профессионально-техническом образовании в 2019 году

  • принята концепция реформы образования до 2027 года "Современное профессиональное (профессионально-техническое) образование".
  • за деньги госбюджета было открыто 45 учебно-практических центров с новым оборудованием и техникой.
  • предусмотрен новый принцип финансирования учреждений и повышение качества образования.
  • принят закон о профессиональном образовании. Нововведение предусматривает "перезагрузку" содержания образования, а также передачу управления на места.
  • увеличение финансирования. В бюджете на 2020 год заложено 259 миллионов гривен на развитие учебно-практических центров.
  • стартовал проект "EU4Skills: Лучшие навыки для современной Украины". Он призван разработать новые учебные программы и повысить квалификацию педагогов.
  • 24,8 миллиона гривен предусмотрено в бюджете для поддержки лиц с особыми образовательными проблемами.
  • проведен первый этап конкурса профессионального мастерства WorldSkills. На его проведение было выделено 500 тысяч гривен.
  • начались переговоры о привлечении участников профессионального образования к программе Эразмус+
  • создан новый орган. Ведомство будет иметь влияние на формирование количества мест для бесплатного обучения в училищах и налаживать сотрудничество с бизнесом.
  • количество поступающих на специальности в училища выросло на 5% по сравнению с предыдущим годом.

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Сколько всего студентов учится в украинских училищах?По состоянию на 2019 год в системе профессионально-технического образования учились более 238 тысяч студентов, почти вдвое меньше, чем 10 лет назад.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Министерство образования и науки Украины Профессиональное образование Образование в Украине Учеба
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