В Минобразования рассказали, когда в Украине завершится реформа училищ

5 декабря 2019 года в Украине начался проект EU4Skills, который должен помочь обновить оборудование училищ, победившие в конкурсе. Бюджет программы 58 миллионов евро.

О старте проекту объявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, пишет пресс-служба МОН.

Подробнее: Украинские училища бороться за 20 миллионов евро от ЕС, – Новосад

EU4Skills также поможет нам в обновлении 100 стандартов профессионального образования и переобучении мастеров и преподавателей в профтехах пилотных регионов. Для нас важно использовать опыт стран ЕС, в которых профобразование престижно среди молодежи,

– рассказала чиновница.

Участникам форума рассказали, что профессионально-техническое образование, среди прочего, сфокусировано на создании Центров совершенства с современным оборудованием и технологиями для обучения. Они должны стать хабами, где будут воплощать лучшие практики реформы и которые будут делиться своим опытом с другими учреждениями по всей стране.

В каких областях стартует реформа

Винницкая;

Полтавская;

Запорожская;

Черновицкая;

Львовская;

Николаевская;

Ровненская;

EU4Skills должно привлечь работодателей к планированию и преподаванию учебных программ. Это поможет выпускникам получить практику во время обучения и соответствовать требованиям рынка труда. Реформа будет реализовываться в течение 2019-2023 годов

К слову: Почти половина выпускников школ должны учиться в училищах, – Новосад

Что такое "EU4Skills"

Европейская программа финансирования, направленная на поддержку реформы профессионально-технического образования. В конце 2018 года МОН подписали соответствующее соглашение. Общая сумма выделенных денег от ЕС 58 миллионов евро.