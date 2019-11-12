Почти половина выпускников школ должны учиться в училищах, – Новосад
В правительстве поставили амбициозную цель – через 5 лет по крайней мере 45% выпускников школ будут выбирать для обучения учреждения профессионального технического образования. Для этого Кабинет Министров разработал план действий.
Об этом заявила министр образования Украины Анна Новосад.
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Мы очень хотим, чтобы профессиональное образование стало не просто местом, где кто-то учится после 9 класса три года. Это должно быть звено образования, куда может прийти каждый взрослый, который хочет переквалифицироваться и получить быстро новую специальность и выйти на рынок труда,
– объяснила Анна Новосад.
По словам чиновницы, в Украине не хватает квалифицированных работников. Для того, чтобы стимулировать выпускников школ идти учиться в училище, правительство планирует модернизировать сеть профессиональных технических заведений.
Также в планах создать современные мастерские в учреждениях профтехобразования и предоставить больше автономии таким заведениям.
За последующие три года планируется создание 7 центров профессионального совершенствования в 7 регионах Украины.
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Сколько студентов учится в украинских училищах?
- 238 тысяч студентов обучались в украинских профессиональных технических училищах в 2018 году;
- 20% от всех выпускников школ учились в училищах в прошлом году.