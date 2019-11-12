Майже половина випускників шкіл мають вчитись в училищах, – Новосад
В уряді поставили амбітну мету – через 5 років принаймні 45% випускників шкіл обиратимуть для навчання заклади професійної технічної освіти. Для цього Кабінет Міністрів розробив план дій.
Про це заявила міністерка освіти України Ганна Новосад.
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Ми дуже хочемо, щоб професійна освіта стала не просто місцем, де хтось навчається після 9 класу три роки. Це має бути та ланка освіти, куди може прийти кожен дорослий, який хоче перекваліфікуватися і отримати швидко нову спеціальність та вийти на ринок праці,
– пояснила Ганна Новосад.
За словами посадовиці, в Україні не вистачає кваліфікованих працівників. Задля того, щоб стимулювати випускників шкіл йти вчитись в училища, уряд планує модернізувати мережу професійних технічних закладів.
Також в планах створити сучасні майстерні в закладах профтехосвіти та надати більше автономії таким закладам.
За наступні три роки планується створення 7 центрів професійної досконалості у 7 регіонах України.
Детальніше про це: Українські училища змагатимуться за 20 мільйонів євро від ЄС, – Новосад
Скільки зараз студентів навчається в українських училищах?
- 238 тисяч студентів навчалось в українських професійних технічних училищах у 2018 році;
- 20% від усіх випускників шкіл навчались в училищах в минулому році.