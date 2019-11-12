Майже половина випускників шкіл мають вчитись в училищах, – Новосад

В уряді поставили амбітну мету – через 5 років принаймні 45% випускників шкіл обиратимуть для навчання заклади професійної технічної освіти. Для цього Кабінет Міністрів розробив план дій.

Про це заявила міністерка освіти України Ганна Новосад.

Схоже: Випускникам училищ гарантуватимуть перше робоче місце: що пропонує міністерство

Ми дуже хочемо, щоб професійна освіта стала не просто місцем, де хтось навчається після 9 класу три роки. Це має бути та ланка освіти, куди може прийти кожен дорослий, який хоче перекваліфікуватися і отримати швидко нову спеціальність та вийти на ринок праці,

– пояснила Ганна Новосад.

За словами посадовиці, в Україні не вистачає кваліфікованих працівників. Задля того, щоб стимулювати випускників шкіл йти вчитись в училища, уряд планує модернізувати мережу професійних технічних закладів.

Також в планах створити сучасні майстерні в закладах профтехосвіти та надати більше автономії таким закладам.

За наступні три роки планується створення 7 центрів професійної досконалості у 7 регіонах України.

Детальніше про це: Українські училища змагатимуться за 20 мільйонів євро від ЄС, – Новосад

Скільки зараз студентів навчається в українських училищах?