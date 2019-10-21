Випускникам училищ гарантуватимуть перше робоче місце: що пропонує міністерство

В рамках популяризації освіти в ПТУ (професійних технічних училищах) міністерство освіти планує створити центри кар'єри.

В міністерстві освіти розробили проєкт наказу про центри кар'єри при закладах професійно-технічної освіти. Документ в стадії розробки, тому відкритий для обговорення, повідомляє МОН

Де можна висловити свої пропозиції щодо положення?

написати у міністерство освіти і науки України, директорат професійної освіти, пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135.

або надіслати електронний лист на скриньку [email protected] (Горбатюк Світлана Євгенівна)

Серед функцій, які виконуватимуть центри буде забезпечення права на перше робоче місце для випускників, а також відстеження їх трудового шляху, кар'єрного зростання.

В міністерстві очікують, що унормування діяльності центрів кар'єри матиме позитивний вплив на престиж професійної освіти, та її розвиток. До того ж, центри покликані зорієнтувати працівників міністерства на потреби та запити здобувачів освіти, роботодавців, суспільства.

Скільки в Україні студентів ПТУ?Станом на 2018 рік в системі професійно-технічної освіти навчались понад 238 тисяч студентів, що майже вдвічі менше ніж 10 років тому.