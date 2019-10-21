Выпускникам училищ будут гарантировать первое рабочее место: что предлагает министерство

В рамках популяризации образования в ПТУ (профессиональных технических училищах) министерство образования планирует создать центры карьеры.

В министерстве образования разработали проект приказа о центрах карьеры при учреждениях профессионально-технического образования. Документ в стадии разработки, поэтому открыт для обсуждения, сообщает МОН.

Где можно высказать свои предложения относительно положения?

написать в министерство образования и науки Украины, директорат профессионального образования, пр. Победы, 10, г. Киев, 01135.

или отправить электронное письмо на ящик [email protected] (Горбатюк Светлана Евгеньевна)

Среди функций, которые будут выполнять центры – обеспечение права на первое рабочее место для выпускников, а также отслеживание их трудового пути, карьерного роста.

В министерстве ожидают, что нормирование деятельности центров карьеры окажет положительное влияние на престиж профессионального образования и его развития. К тому же, центры призваны сориентировать работников министерства на потребности и запросы соискателей образования, работодателей, общества.

Сколько в Украине студентов ПТУ?По состоянию на 2018 год в системе профессионально-технического образования обучались более 238 тысяч студентов, что почти вдвое меньше, чем 10 лет назад.