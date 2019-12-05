У Міносвіти розповіли, коли в Україні завершиться реформа училищ
5 грудня 2019 року в Україні розпочався проєкт EU4Skills, який має допомогти оновити обладнання училищ, які перемогли у конкурсі. Бюджет програми 58 мільйонів євро.
Про старт проєкту оголосила міністерка освіти та науки України Ганна Новосад, пише пресслужба МОН.
Детальніше: Українські училища змагатимуться за 20 мільйонів євро від ЄС, – Новосад
EU4Skills також допоможе нам в оновленні 100 стандартів професійної освіти та перенавчанні майстрів і викладачів у профтехах пілотних регіонів. Для нас важливо використати досвід країн ЄС, у яких профосвіта престижніша серед молоді,
– пояснила посадовиця.
Учасникам форуму розповіли, що професійно-технічна освіта, серед іншого, сфокусована на створенні Центрів досконалості з сучасним обладнанням і технологіями для навчання. Вони повинні стати хабами, де втілюватимуть кращі практики реформи і які ділитимуться своїм досвідом з іншим закладами по всій країні.
В яких областях стартує реформа
- Вінницька;
- Полтавська;
- Запорізька;
- Чернівецька;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Рівненська;
EU4Skills повинне залучити роботодавців до планування та викладання навчальних програм. Це допоможе випускникам отримати практику під час навчання та відповідати вимогам ринку праці. Реформа реалізовуватиметься впродовж 2019-2023 років
До слова: Майже половина випускників шкіл мають вчитись в училищах, – Новосад
Що таке "EU4Skills"Європейська програма фінансування, яка спрямована на підтримку реформи професійно-технічної освіти. Наприкінці 2018 року МОН підписали відповідну угоду. Загальна сума виділених грошей від ЄС 58 мільйонів євро.