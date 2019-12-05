У Міносвіти розповіли, коли в Україні завершиться реформа училищ

5 грудня 2019 року в Україні розпочався проєкт EU4Skills, який має допомогти оновити обладнання училищ, які перемогли у конкурсі. Бюджет програми 58 мільйонів євро.

Про старт проєкту оголосила міністерка освіти та науки України Ганна Новосад, пише пресслужба МОН.

Детальніше: Українські училища змагатимуться за 20 мільйонів євро від ЄС, – Новосад

EU4Skills також допоможе нам в оновленні 100 стандартів професійної освіти та перенавчанні майстрів і викладачів у профтехах пілотних регіонів. Для нас важливо використати досвід країн ЄС, у яких профосвіта престижніша серед молоді,

– пояснила посадовиця.

Учасникам форуму розповіли, що професійно-технічна освіта, серед іншого, сфокусована на створенні Центрів досконалості з сучасним обладнанням і технологіями для навчання. Вони повинні стати хабами, де втілюватимуть кращі практики реформи і які ділитимуться своїм досвідом з іншим закладами по всій країні.

В яких областях стартує реформа

Вінницька;

Полтавська;

Запорізька;

Чернівецька;

Львівська;

Миколаївська;

Рівненська;

EU4Skills повинне залучити роботодавців до планування та викладання навчальних програм. Це допоможе випускникам отримати практику під час навчання та відповідати вимогам ринку праці. Реформа реалізовуватиметься впродовж 2019-2023 років

До слова: Майже половина випускників шкіл мають вчитись в училищах, – Новосад

Що таке "EU4Skills"Європейська програма фінансування, яка спрямована на підтримку реформи професійно-технічної освіти. Наприкінці 2018 року МОН підписали відповідну угоду. Загальна сума виділених грошей від ЄС 58 мільйонів євро.