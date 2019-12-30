Підсумки 2019 року: головні досягнення в професійній освіті
У міністерстві освіти України підбили підсумки досягнень за 2019 рік у сфері професійної освіти. У відомстві виділили 10 найбільших досягнень.
Список з підсумками за календарний рік опублікували на офіційній сторінці міністерства освіти України.
До слова: Випускникам училищ гарантуватимуть перше робоче місце: що пропонує міністерство
Топ-10 досягнень Міносвіти в професійно-технічній освіті у 2019 році
- прийнята концепція реформи освіти до 2027 року “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта”.
- за гроші держбюджету було відкрито 45 навчально-практичних центрів з новим обладнанням та технікою.
- передбачено новий принцип фінансування закладів та підвищення якості освіти.
- ухвалено закон про професійну освіту. Нововведення передбачає “перезавантаження” змісту освіти, а також передачу управління на місця.
- збільшення фінансування. У бюджеті на 2020 рік закладено 259 мільйонів гривень на розвиток навчально-практичних центрів.
- стартував проєкт “EU4Skills: Кращі навички для сучасної України”. Він покликаний розробити нові навчальні програми та підвищити кваліфікацію педагогів.
- 24,8 мільйона гривень передбачено в бюджеті для підтримки осіб з особливими освітніми проблемами.
- проведено перший етап конкурсу професійної майстерності WorldSkills. На його проведення було виділено 500 тисяч гривень.
- почались переговори про залучення учасників професійної освіти до програми Еразмус+
- створено новий орган. Відомство матиме вплив на формування кількості місць для безкоштовного навчання в училищах та налагоджуватиме співпрацю з бізнесом.
- кількість вступників на спеціальності до училищ зросла на 5% порівняно з попереднім роком.
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Скільки всього студентів вчаться в українських училищах?Станом на 2019 рік в системі професійно-технічної освіти навчались понад 238 тисяч студентів, що майже вдвічі менше ніж 10 років тому.