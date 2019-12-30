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Підсумки 2019 року: головні досягнення в професійній освіті

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В міністерстві розповіли про досягнення / МОН

У міністерстві освіти України підбили підсумки досягнень за 2019 рік у сфері професійної освіти. У відомстві виділили 10 найбільших досягнень.

Список з підсумками за календарний рік опублікували на офіційній сторінці міністерства освіти України.

До слова: Випускникам училищ гарантуватимуть перше робоче місце: що пропонує міністерство

Топ-10 досягнень Міносвіти в професійно-технічній освіті у 2019 році

 

  • прийнята концепція реформи освіти до 2027 року “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта”.
  • за гроші держбюджету було відкрито 45 навчально-практичних центрів з новим обладнанням та технікою.
  • передбачено новий принцип фінансування закладів та підвищення якості освіти.
  • ухвалено закон про професійну освіту. Нововведення передбачає “перезавантаження” змісту освіти, а також передачу управління на місця.
  • збільшення фінансування. У бюджеті на 2020 рік закладено 259 мільйонів гривень на розвиток навчально-практичних центрів.
  • стартував проєкт “EU4Skills: Кращі навички для сучасної України”. Він покликаний розробити нові навчальні програми та підвищити кваліфікацію педагогів.
  • 24,8 мільйона гривень передбачено в бюджеті для підтримки осіб з особливими освітніми проблемами.
  • проведено перший етап конкурсу професійної майстерності WorldSkills. На його проведення було виділено 500 тисяч гривень.
  • почались переговори про залучення учасників професійної освіти до програми Еразмус+
  • створено новий орган. Відомство матиме вплив на формування кількості місць для безкоштовного навчання в училищах та налагоджуватиме співпрацю з бізнесом.
  • кількість вступників на спеціальності до училищ зросла на 5% порівняно з попереднім роком.

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Скільки всього студентів вчаться в українських училищах?Станом на 2019 рік в системі професійно-технічної освіти навчались понад 238 тисяч студентів, що майже вдвічі менше ніж 10 років тому.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта в Україні Професійна освіта Міністерство освіти та науки України
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