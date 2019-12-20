Міносвіти змінить принцип фінансування училищ – передбачено 259 мільйонів гривень

У 2020 році міністерство освіти України змінить порядок розподілу грошей для навчально-практичних центрів у професійних технічних училищах. Тепер керівники цих закладів мають довести, що ці гроші справді їм необхідні.

Про нововведення розповів заступник міністерки освіти Петро Коржевський під час робочої поїздки на Прикарпаття, пише пресслужба МОН.

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За словами посадовця, у бюджеті на 2020 рік закладено 250 мільйонів гривень для навчально-практичних центрів.

Ми хочемо у січні затвердити порядок, який змінить принцип їх розподілу (грошей – прим. 24 канал). Так, раніше ми відкривали центри за професіями і відбирали для цього заклади, тоді як зараз вони проходитимуть конкурс, де доводитимуть готовність до відкриття таких осередків,

– розповів Петро Коржевський.

Тепер ті училища, які захочуть відкрити навчально-практичні центри, повинні подавати заявки до міністерства. В заяві треба вказати детальний опис майбутнього центру, самого училища. Також потрібно вказати орієнтовну вартість такого центру.

Ми хочемо, щоб управлінці на місцях мали цілісне бачення, яким має бути майбутній навчально-практичний центр і результат від його роботи. Адже велика інвестиція повинна позитивно впливати на розвиток регіону загалом,

– додав заступник міністерки.

Що таке навчально-практичні центри?Сучасні центри з необхідним обладнанням для практичного навчання студентів.

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В яких регіонах вже відкрили навчально-практичні центри?