Минобразования изменит принцип финансирования училищ – предусмотрено 259 миллионов гривен

В 2020 году министерство образования Украины изменит порядок распределения денег для учебно-практических центров в профессиональных технических училищах. Теперь руководители этих заведений должны доказать, что эти деньги им действительно необходимы.

О нововведении рассказал заместитель министра образования Петр Коржевский во время рабочей поездки на Прикарпатье, пишет пресс-служба МОН.

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По словам чиновника, в бюджете на 2020 год заложено 250 миллионов гривен для учебно-практических центров.

Мы хотим в январе утвердить порядок, который изменит принцип их распределения (денег – прим. 24 канал). Так, ранее мы открывали центры по профессиям и отбирали для этого заведения, тогда как сейчас они будут проходить конкурс, где будут доказывать готовность к открытию таких центров,

– рассказал Петр Коржевский.

Теперь те училища, которые захотят открыть учебно-практические центры, должны подавать заявки в министерство. В заявлении надо указать детальное описание будущего центра, самого училища. Также нужно указать ориентировочную стоимость такого центра.

Мы хотим, чтобы управленцы на местах имели целостное видение, каким должен быть будущий учебно-практический центр и результат от его работы. Ведь большая инвестиция должна положительно влиять на развитие региона в целом,

– добавил заместитель министра.

Что такое учебно-практические центры?Современные центры с необходимым оборудованием для практического обучения студентов.

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В каких регионах уже открыли учебно-практические центры?