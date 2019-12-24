Больше автономии и денег: в Украине изменят принцип финансирования высшего образования

С 1 января 2020 года в Украине начинается масштабная реформа высшего образования, изменится механизм финансирования и управления учреждениями. Теперь больше денег будет оставаться в университетах.

О нововведениях в системе рассказала министр образования Украины Анна Новосад и ее заместитель Егор Стадный, об этом пишет пресс-служба МОН.

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По словам министра, качество украинского высшего образования слишком низкое.

К сожалению, более 70% украинцев считают качество высшего образования в Украине средним, низким или очень низким. В то же время в 2019-м среди официально зарегистрированных безработных почти 50% составляли люди с высшим образованием,

– рассказала чиновник.

Анна Новосад объяснила, что причина таких показателей в отсутствии четких стимулов и правил игры. Реформа призвана это изменить.

Главные изменения в высшем образовании

новая система распределения бюджетных средств;

управленческая автономия для вузов;

обновление правил работы с ректорами;

создание новых надзорных органов;

больше возможностей для образования взрослых.

Со следующего года 80% бюджета университеты будут получать гарантированно для базовых расходов, а остальные деньги будут распределяться в зависимости от показателей заведения.



Изменения в высшем образовании были анонсированы давно / фото: МОН

На выплаты будет влиять масштаб активов университета, его позиции в международных рейтингах, объем привлеченных из альтернативных источников денег и прочее. Отныне количество студентов не будет ключевым показателем, что позволит университетам отчислять немотивированных студентов.

Также все деньги, которые зарабатывает университет по сдаче в аренду помещения, останутся в бюджете учреждения (сейчас только 50% денег остается в университетах).

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Теперь все ректоры университетов будут подписывать договор с министерством, также вузы теперь сами будут определять какую зарплату платить преподавателям. Мотивированные работники смогут зарабатывать больше.

Наблюдательные советы будут мониторить экономическую деятельность вуза. Также университеты смогут предоставлять образование для взрослых в различных формах.

Сколько в Украине всего университетов?В 2019 году в Украине работало почти 300 высших учебных заведений