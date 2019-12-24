Більше автономії та грошей: в Україні змінять принцип фінансування вищої освіти

З 1 січня 2020 року в Україні розпочинається масштабна реформа вищої освіти, зміниться механізм фінансування та управління закладами. Тепер більше грошей лишатимуться в університетах.

Про нововведення в системі розповіла міністерка освіти України Ганна Новосад та її заступник Єгор Стадний, про це пише пресслужба МОН.

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За словами міністерки, якість української вищої освіти занадто низька.

На жаль, понад 70% українців вважають якість вищої освіти в Україні середньою, низькою або дуже низькою. Водночас 2019-го серед офіційно зареєстрованих безробітних майже 50% складали люди з вищої освітою,

– розповіла посадовиця.

Ганна Новосад пояснила, що причина таких показників у відсутності чітких стимулів та правил гри. Реформа покликана це змінити.

Головні зміни у вищій освіті

нова система розподілу бюджетних коштів;

управлінська автономія для вишів;

оновлення правил роботи з ректорами;

створення нових наглядових органів;

більше можливостей для освіти дорослих.

З наступного року 80% бюджету університети отримуватимуть гарантовано для базових видатків, а решта грошей розподілятиметься в залежності від показників закладу.



Зміни у вищій освіті були анонсовані давно / фото: МОН

На виплати впливатимуть масштаб активів університету, його позиції у міжнародних рейтингах, обсяг залучених із альтернативних джерел грошей та інше. Відтепер кількість студентів не буде ключовим показником, що дозволить університетам відраховувати невмотивованих студентів.

Також всі гроші, які заробляє університет за здачу в оренду приміщення, лишатимуться в бюджеті закладу (зараз лише 50% грошей лишається в університетах).

До слова: Одразу 20 українських вишів потрапили до рейтингу найкращих університетів Східної Європи

Тепер всі ректори університетів підписуватимуть договір з міністерством, також виші тепер самі визначатимуть яку зарплату платити викладачам. Вмотивовані працівники зможуть заробляти більше.

Наглядові ради будуть моніторити економічну діяльність вишу. Також університети зможуть надавати освіту для дорослих у різних формах.

Скільки в Україні всього університетів?У 2019 році в Україні працювали майже 300 вищих навчальних закладів