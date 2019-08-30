Ганна Новосад: що відомо про нову очільницю Міносвіти

Міністерство освіти і науки очолила 29-річна Ганна Новосад. У відомстві вона працює з 2014 року, а з грудня 2017 обіймала посаду гендиректора директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МОН. Розповідаємо, що відомо про нову урядовицю.

Що треба знати про Ганну Новосад?

Ганна Новосад народилася у місті Ладижин (Вінницька область). У 2007 році закінчила Український гуманітарний ліцей при КНУ імені Тараса Шевченка. Здобула ступінь бакалавра з політології у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" (2011 рік). Потім отримала стипендію Фонду Відкритого Суспільства, за якою вступила до Університету Маастрихту в Нідерландах – тут у 2013 році отримала ступінь магістра з європейських студій.

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Стажувалася в аналітичних центрах Іспанії та Чехії. Також брала участь в українсько-канадській парламентській програмі.

У МОН Новосад працює з 2014 року. Спочатку вона обіймала посаду радника Міністра освіти і науки Сергія Квіта, згодом – три роки очолювала управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. У грудні 2017 року стала гендиректором директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МОН.

У міністерстві Новосад, зокрема, курувала приєднання України до програм ЄС з фінансування науки та отриманням грантів для науковців.



Ганна Новосад та її попередниця Лілія Гриневич / Фото з фейсбук-сторінки Гриневич

До Верховної Ради пройшла за списком партії "Слуга народу" під №50.

Ганна Новосад підтримує реформу освіти і виступає за її продовження. Так, на своїй сторінці у Facebook очільниця МОН зазначила: Нова Українська Школа продовжить бути пріоритетом цього уряду.

Я особисто налаштована на тісну співпрацю з усіма агентами змін, які останні 2 роки робили зміни в школі можливими. Крім того, спільно з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій напрацюємо та представимо план змін у підходах до управління та фінансування у вищій освіті та науці,

– написала вона.

Також, за її словами, найнагальніші задачі перших двох тижнів, окрім формування команди, – робота зі складним проектом Держбюджету на 2020 рік та підготовка проекту Закону України "Про повну загальну середню освіту".



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