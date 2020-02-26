У Києві відбувається протест проти Новосад: що вимагають

26 лютого у Києві під стінами міністерства освіти та науки України відбувається протест за відставку очільниці МОН Ганни Новосад. Протестувальників зібралось кілька десятків осіб.

Також мітингарів не влаштовує новий закон "Про середню освіту".

До слова: Зарплати та розвиток: уряд додатково виділив майже 6 мільярдів гривень на школи

На протест вийшли представники політичної партії "Свобода", "Правий сектор" та організація "Християнський фронт".



Протестувальники вимагали відставки Новосад / фото: Андрій Костюк, 24 канал

На думку протестувальників, Новосад просуває українофобську політику, та згубну для психіки дітей ідеологію гендеру, а також сексуальні збочення.

Цей міністр виступає проти сімейних цінностей у школі. Вона заявила, що школа повинна бути “гендерно нейтральною” – виховувати хлопчиків, не як хлопчиків, і дівчат, не як дівчаток. Це ж божевілля та українофобія,

– йдеться у описі до події на сторінці у фейсбук.

Також міністерці закидають фінансування німецькими комуністами із фонду імені Бьоля.



Автором текстівок є партія "Свобода" / фото: Андрій Костюк, 24 канал

"Так українській культурі – ні гендеру у школі", "Так стипендіям для всіх, ні скороченню стипендій" – йдеться на текстівках, які тримають люди під стінами міністерства

Щодо закону про середню освіту, то мітингарі заявляють, що в липні 2020 року заплановано звільнення 70 тисяч вчителів. Також, за їхніми словами, у педагогів збільшиться навантаження, проте зарплати залишаться на тому ж рівні.



Протест відбувається у Києві за адресою проспект Перемоги, 10 / фото: Андрій Костюк, 24 канал

Що насправді пропонує Ганна Новосад, щодо гендерної політики у школах?Очільниця МОН на своїй сторінці у фейсбук пояснила, що деякі підручники в українських школах містять дискримінацію за всіма ознаками, в тому числі за гендерними. Зокрема, йдеться про факультативний курс "Основи сім’ї", в якому йдеться про небезпеку контрацепції та моделі поведінки для хлопців і дівчат.

Верховна Рада вже спробувала одного разу скасувати закон, проте голосування провалили.



Закон покликаний закласти підгрунтя для реформи / інфографіка: 24 канал

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Що насправді передбачає закон про Середню освіту?Закон передбачає не масове звільнення вчителів, а зміну умов роботи для педагогів-пенсіонерів. Відтепер вчителі-пенсіонери за бажанням можуть продовжувати роботу у школі, але повинні підписати контракт із керівництвом терміном на один рік (зараз педагоги мають безстрокові контракти). Також можлива пролонгація угоди. Нововведення запрацюють з 1 липня 2020 року.



Заробітні плати вчителів за новим законом будуть лише зростати, зменшуватимуться численні надбавки. Такі зміни пов'язані з постійними випадками маніпуляцій вчителями з боку керівництва школи. Очікується, що вчителі будуть більш незалежними, коли матимуть стабільно високу ставку.



Також, сьогодні міністерство виплачує вчителям заробітну плату відштовхуючись від реального показника завантаженості. До того ж, закон передбачає встановлення максимальної кількості дітей в одному класі. В молодшій школі до 24 школярів на один клас, а у старшій до 30.