Зарплати та розвиток: уряд додатково виділив майже 6 мільярдів гривень на школи

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виділення додаткових 2,2 мільярда гривень на виплату заробітних плат вчителям. Також уряд направив субвенцію у розмірі 3,5 мільярдів на модернізацію шкіл.

Про додаткові кошти для місцевих бюджетів та шкіл пише пресслужба МОН.

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Виплата грошей педагогам вперше здійснюватиметься не за тогорічними даними, а відповідно до реальної кількості учнів. Передбачається, що додаткові 2,2 мільярда гривень підуть на виплату надбавок та премій.

Гроші, які ми зараз “докинули” на місця, не вплинуть на ставку чи обов’язкові виплати. Однак вони дозволять місцевій владі платити повну надбавку за престижність та премії,

– пояснила призначення додаткових грошей міністерка освіти України Ганна Новосад.

Внаслідок виплат повинні збільшитись місцеві бюджети.



Бюджети повинні зрости / інфографіка: МОН

Міністерка також заявила, що додаткові гроші ніяк не стосуватимуться тих надбавок та премій, які вже виплачуються.

Субвенція у 3,5 мільярди гривень виділена для реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів". Уряд хоче розвивати великі та опорні школи.

Ремонт або завершення будівництва, закупівля обладнання та створення навчальних кабінетів, оновлення інтер’єрів у шкільних приміщеннях – ось можливості, які надає ця субвенція школам,

– пояснила Новосад.

Отримати додаткові гроші зможуть школи, в яких навчаються не менше 350 учнів. Отриману субвенцію можна направити на завершення недобудованих будівель і споруд шкіл, реконструкцію, капітальний ремонт приміщень, а також формування нового освітнього простору.

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Заявки на отримання грошей роблять засновники шкіл та направляють до обласних державних адміністрацій. Розгляд проєктів міністерством триватиме до 13 березня 2020 року.

Після отримання субвенції, засновник виконує роботи, та щомісячно звітує ОДА про стан реалізації. Всі роботи та заходи в межах проєкту мають бути завершені до 31 грудня 2020 року.

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