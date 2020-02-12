Зарплаты и развитие: правительство дополнительно выделило почти 6 миллиардов гривен на школы

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении дополнительных 2,2 миллиарда гривен на выплату заработных плат учителям. Также правительство направило субвенцию в размере 3,5 миллиардов на модернизацию школ.

О дополнительных средствах для местных бюджетов и школ пишет пресс-служба МОН.

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Выплата денег педагогам впервые будет осуществляться не по прошлогодним данным, а согласно реальному количеству учеников. Предполагается, что дополнительные 2,2 миллиарда гривен пойдут на выплату надбавок и премий.

Деньги, которые мы сейчас "докинули" на места, не повлияют на ставку или обязательные выплаты. Однако они позволят местным властям платить полную надбавку за престижность и премии,

– объяснила назначение дополнительных денег министр образования Украины Анна Новосад.

Вследствие выплат должны увеличиться местные бюджеты.



Бюджеты должны вырасти / инфографика: МОН

Министр также заявила, что дополнительные деньги никак не затронут тех надбавок и премий, которые уже выплачиваются.

Субвенция в 3,5 миллиарда гривен выделена для реализации программы "Способная (укр. – спроможна) школа для лучших результатов". Правительство хочет развивать большие и опорные школы.

Ремонт или завершение строительства, закупка оборудования и создание учебных кабинетов, обновление интерьеров в школьных помещениях – вот возможности, которые предоставляет эта субвенция школам,

– пояснила Новосад.

Дополнительные деньги смогут школы, в которых обучаются не менее 350 учащихся. Полученную субвенцию можно направить на завершение недостроенных зданий и сооружений школ, реконструкцию, капитальный ремонт помещений, а также формирование нового образовательного пространства.

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Заявки на получение денег делают основатели школ и направляют в областные государственные администрации. Рассмотрение проектов министерством продлится до 13 марта 2020 года.

После получения субвенции, основатель выполняет работы, и ежемесячно отчитывается ОГА о реализации. Все работы и мероприятия в рамках проекта должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.

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