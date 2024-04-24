Так, 24-летняя учительница Алина Мец из Черновцов, которая преподает зарубежную литературу, говорит: хотела бы добавить в программу больше современных произведений. Ведь это, по ее словам, действительно ученикам интереснее.

Смотрите также Какие методы применяют молодые учителя, чтобы заинтересовать учеников учиться

Как бы молодая учительница изменила программу по литературе

Педагог рассказала: очень часто замечает, что есть ученики, которым нравится читать.

Я вижу на переменах, что они приходят с книгами и читают то, что им нравится. А на уроке они не читают, и когда я спрашиваю почему, они отвечают, что им просто не интересны такие произведения, не интересна сама программа,

– рассказывает Мец.

Поэтому она считает, что нужно больше добавить тех произведений, которые были бы детям интересны.

Даже я бы советовала добавить те же комиксы, например, японские комиксы,

– добавляет учительница.

Она также признается, что в целом детям нравятся детективы, фэнтези, утопии, антиутопии.

Смотрите также Не успевают: учительница назвала недостатки школьной программы по литературе

Все ли произведения соответствуют возрасту учеников