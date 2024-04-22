Так считает 24-летняя учительница Алина Мец из Черновцов. Она отметила, что так же может корректировать под себя учебную программу.

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Какие новые подходы использует учительница

Педагог говорит: может сама определять, сколько часов потратит на конкретное произведение. По ее словам, есть произведения, на которые она хочет потратить больше уроков, поэтому на другие тогда тратит меньше.

Если я хочу больше интересных заданий для урока, иногда я сама эти задачи придумываю, разрабатываю. Но это обычно я делаю на выходных, когда есть больше времени. Я могу потратить целую субботу, чтобы разработать какие-то интересные задания для урока,

– делится учительница.

И признается, что ей нравится привлекать искусственный интеллект.

Благодаря ему можно смоделировать внешность персонажей: взять описание персонажа, который автор подает, и искусственный интеллект смоделирует изображение. Так ученики смогут увидеть визуально, как выглядит этот персонаж. Также искусственный интеллект помогает создавать какие-то задачи,

– говорит Алина Мец.

Она также отмечает, что ученики могут и не проявлять интерес на уроке. Но это бывает нечасто.

С одной стороны, это обидно, а с другой – это дает мне понять, что такой вид работы им неинтересен. Это заставляет меня придумать что-то новое, интереснее, что будет вызывать не такую реакцию,

– рассказывает молодая учительница.