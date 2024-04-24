Так, 24-річна вчителька Аліна Мец з Чернівців, яка викладає зарубіжну літературу, каже: хотіла б додати до програми більше сучасних творів. Адже це, за її словами, справді учням цікавіше.

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Як би молода вчителька змінила програму з літератури

Педагогиня розповіла: дуже часто помічає, що є учні, яким подобається читати.

Я бачу на перервах, що вони приходять з книгами і читають те, що їм подобається. А на уроці вони не читають, і коли я запитую чому, вони відповідають, що їм просто не цікаві такі твори, не цікава сама програма,

– розповідає Мец.

Тому вона вважає, що потрібно більше додати тих творів, які були б дітям цікаві.

Навіть я б радила додати ті ж комікси, наприклад, японські комікси,

– додає учителька.

Вона також зізнається, що загалом дітям подобаються детективи, фентезі, утопії, антиутопії.

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Чи всі твори відповідають віку учнів