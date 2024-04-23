У такому разі школярі осмислюють твір поверхнево. Про це розповіла 24-річна вчителька Аліна Мец з Чернівців.
Дивіться також "Працюю 31 годину на тиждень": молода вчителька розсекретила свою зарплату
У чому недоліки сучасної програми з літератури
Педагогиня каже, що такий підхід може наштовхнути учнів на думку, що твір не цікавий.
Наприклад, у програмі є 2 уроки на цей твір, а щоб його краще осмислити потрібно 4 – 5 уроків,
– каже вона.
Хоча й зізнається: учні отримують список літератури для прочитання на літо. Вони на канікулах можуть прочитати великі твори повністю, щоб потім на уроці лише пригадати сюжет.
Але я розумію, що у дітей є не лише зарубіжна література, а й інші предмети,
– зауважила учителька.
Дивіться також Пишуть 2 – 3 речення: 24-річна вчителька розповіла, як сучасні діти висловлюють думку
Чи всі твори відповідають віку учнів
24-річна педагогиня також вважає, що багато творів розраховані не на той вік, в якому їх вивчають за програмою.
Є багато творів, які хотілося б вивчати пізніше, щоб їх краще розуміти. Наприклад, повість-казка "Маленький принц",
– наголошує вона.
Раніше цей твір, за словами вчительки, вивчали у шостому класі. Тоді учні його сприймали як казочку. Але ж відомо, акцентувала Мец, що у цьому творі автор порушує важливі філософські питання, які дітям у шостому класі важко зрозуміти.
Вчителька каже, що зараз "Маленького принца" вивчають у восьмому класі, але і восьмикласникам його вивчати зарано.
- Раніше Аліна Мец також розповідала про те, які цікаві методи застосовує, аби зацікавити учнів вчитися. Про це читайте за посиланням.