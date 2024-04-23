У такому разі школярі осмислюють твір поверхнево. Про це розповіла 24-річна вчителька Аліна Мец з Чернівців.

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У чому недоліки сучасної програми з літератури

Педагогиня каже, що такий підхід може наштовхнути учнів на думку, що твір не цікавий.

Наприклад, у програмі є 2 уроки на цей твір, а щоб його краще осмислити потрібно 4 – 5 уроків,

– каже вона.

Хоча й зізнається: учні отримують список літератури для прочитання на літо. Вони на канікулах можуть прочитати великі твори повністю, щоб потім на уроці лише пригадати сюжет.

Але я розумію, що у дітей є не лише зарубіжна література, а й інші предмети,

– зауважила учителька.

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Чи всі твори відповідають віку учнів

24-річна педагогиня також вважає, що багато творів розраховані не на той вік, в якому їх вивчають за програмою.

Є багато творів, які хотілося б вивчати пізніше, щоб їх краще розуміти. Наприклад, повість-казка "Маленький принц",

– наголошує вона.

Раніше цей твір, за словами вчительки, вивчали у шостому класі. Тоді учні його сприймали як казочку. Але ж відомо, акцентувала Мец, що у цьому творі автор порушує важливі філософські питання, які дітям у шостому класі важко зрозуміти.

Вчителька каже, що зараз "Маленького принца" вивчають у восьмому класі, але і восьмикласникам його вивчати зарано.