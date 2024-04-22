Педагогиня каже: помічає, що сучасні діти не такі, як її однолітки були раніше. Сучасні учні відкритіші, не бояться помилятися, не бояться висловлювати свою думку.

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Що каже молода вчителька про сучасних дітей

Вчителька навела приклад: творчі роботи їм дуже важко писати, адже тепер діти ростуть у середовищі, де є соцмережі.

Там ми звикли до коротких дописів та відео. Діти в такому ритмі. Тому їм важко написати твір на сторінку чи півтори. Вони напишуть 2 – 3 речення – і це вони вже висловили свою думку, свою позицію щодо конкретної теми,

– каже Аліна Мец.

І додала, що ми це не можемо розглядати як добре чи погане. Це вже таке покоління дітей – і ми повинні це просто прийняти.

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Як сприймали молоду вчительку школярі

Молода педагогиня розповіла, що працює за професією понад два роки.

Звичайно, що страх був. Перший рік, коли я почала працювати, то у мене з одинадцятикласниками різниця була 5 років. Я дуже хвилювалася, не знала, як будуть мене сприймати. Але все було добре — прийняли,

– розповіла Аліна.

І додала, що важче було не зі старшокласниками, а з молодшими.

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Я пам'ятаю, що до мене підійшов учень п'ятого класу і спитав, в якому класі я навчаюся. А тоді я вже їх вчила. Я пояснила, що я – вчителька, і буду постійно вчити їх, що я не практикантка. Можливо вони відразу не сприймали мене як справжню вчительку,

– поділилася молода педагогиня.