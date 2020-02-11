Минобразования пересмотрит финансирование малокомплектных школ в некоторых регионах

Министерство образования собирается скорректировать подходы к финансированию школ в регионах со сверхнизкой плотностью населения. Основная цель – обеспечить всех качественным образованием.

Об изменениях в политике финансирования некоторых малокомплектных школ рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщает пресс-служба МОН.

Больше об этом: Все территориальные общины будут иметь опорную школу и автобус, – Гончарук

По словам чиновницы, в некоторых регионах плотность населения очень низкая, но закрывать малокомплектные школы там было бы ошибкой.

Сегодня мы проехали 9 школ Черниговской области. Среди них – заведения, где учатся 42 ученика, 40 учеников, что, конечно, очень мало. И мы видим, что в случае вашей области это не результат неэффективности, потому что здесь закрыто очень много школ и вы активно работаете с сетью. Основная проблема – плотность населения,

– объясняет Анна Новосад.

Чиновница говорит, что в некоторых районах живет 7 человек на 1 квадратный метр, а потому свозить всех учеников к опорным школам практически невозможно.

Расстояния между маленькими школами такие, что вы физически не можете возить учеников. Мы должны учесть, что в Украине есть такие регионы и применить к ним определенные корректирующие коэффициенты при финансировании,

– заявила руководительница министерства образования.

Анна Новосад рассказала, что важнейшая задача для таких малокомплектных школ – обеспечить надлежащий уровень качества образования. Для этого министерство будет работать с учителями и предоставлять больше возможностей для детей в таких школах.

Почему в министерстве говорят о закрытии малокомплектных школ?

В рамках образовательной реформы, школы, в которых обучается малое количество детей (менее 50) должны быть ликвидированы в пользу опорных школ. Однако такая школа должна иметь автобусы, на которых будет подвозить детей из отдаленных сел и будет иметь соответствующее оборудование.

Важно: В Украине не хватает более тысячи опорных школ, – Гончарук

Сколько в Украине всего малокомплектных школ?

Всего в Украине около тысячи малокомплектных школ, где учится менее 30-40 учеников.