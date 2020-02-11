Міносвіти перегляне фінансування малокомплектних шкіл в деяких регіонах

Міністерство освіти збирається скоригувати підходи до фінансування шкіл у регіонах з наднизькою густотою населення. Основна мета – забезпечити усіх якісною освітою.

Про зміни у політиці фінансування деяких малокомплектних шкіл розповіла міністерка освіти та науки України Ганна Новосад, повідомляє пресслужба МОН.

Більше про це: Усі територіальні громади матимуть опорну школу та автобус, – Гончарук

За словами посадовиці, в деяких регіонах густота населення є дуже низькою і закривати малокомплектні школи там було б помилкою.

Сьогодні ми проїхали 9 шкіл Чернігівської області. Серед них – заклади, де навчаються 42 учні, 40 учнів, що, звісно, дуже мало. І ми бачимо, що у випадку вашої області це не результат неефективності, бо тут закрито дуже багато шкіл і ви активно працюєте з мережею. Основна проблема – густота населення,

– пояснює Ганна Новосад.

Посадовиця каже, що в деяких районах живе 7 людей на 1 квадратний метр, а тому довозити усіх учнів до опорних шкіл фактично нереально.

Відстані між маленькими школами такі, що ви фізично не можете возити учнів. Ми маємо врахувати, що в Україні є такі регіони і застосувати до них певні коригуючі коефіцієнти при фінансуванні,

– заявила очільниця міністерства освіти.

Ганна Новосад розповіла, що найважливіше завдання для таких малокомплектних шкіл – забезпечити належний рівень якості освіти. Для цього міністерство працюватиме з учителями та надаватиме більше можливостей для дітей в таких школах.

Чому у міністерстві говорять про закриття малокомплектних шкіл?В рамках освітньої реформи, школи, в яких навчається мала кількість дітей (менше ніж 50) повинні бути ліквідовані на користь опорних шкіл. Проте така школа повинна мати автобуси, на яких підвозитимуть дітей із віддалених сіл та мати відповідне обладнання.

Важливо: В Україні бракує більше тисячі опорних шкіл, – Гончарук

Скільки в Україні всього малокомплектних шкіл?Загалом в Україні близько тисячі малокомплектних шкіл, де навчається менш як 30-40 учнів.