В Украине не хватает более тысячи опорных школ, – Гончарук
Кабинет Министров создал карту Украины, на которую нанесли всю нынешнюю инфраструктуру государства. Оказалось, что у нас не хватает 1244 опорных школ.
Кроме имеющихся объектов инфраструктуры, на карте можно увидеть и те, которые правительство планирует построить, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Глава Кабинета Министров Украины рассказал, что каждое министерство разработало собственные стандарты обеспечения граждан надлежащей государственной инфраструктурой.
Мы проанализировали, что у нас есть, сопоставили их со стандартами, которые предоставили министерства. На основе этого моделируем идеальную сеть социальных и инфраструктурных объектов, которая должна существовать в стране,
– объяснил Гончарук.
Как сказал премьер-министр, сейчас в стране работают 856 опорных школ. Однако, чтобы обеспечить всех школьников в регионах качественным образованием, нужно иметь более 2 100 средних учебных заведений.
Правительство вместе с местной властью должно сформировать такую инфраструктуру, которая должна существовать не для удобства государства, а сходиться с реальными потребностями людей,
– сказал глава правительства.
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А сколько в Украине всего школ?Всего в Украине функционируют около 17 тысяч средних школ.
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