Почти полтора миллиарда гривен понадобится на реформу школы

На воплощение в жизнь реформы школьного образования в Украине необходимо не менее 1,4 миллиарда гривен.

Такую сумму планируют привлечь при поддержке правительства Украины и местных территориальных общин. Сообщает "НВ".

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К тому же, по словам министра, правительство ведет переговоры о внебюджетных средствах.

В январе выйдем на официальные переговоры со Всемирным банком. Да, это кредит, но это "длинные", дешевые средства,

– рассказала Новосад.

Новосад заверила, что лично будет курировать внедрение школьной реформы. По ее словам, нужно заложить такую сумму в бюджетную декларацию, которую есть возможность подтвердить реальными деньгами.

Что предусматривает реформа школьного образования? – введение 12 классов в школах;

– создание сети академических лицеев;

– расширение НУШ (новой украинской школы) с младших классов на средние и старшие;

– переход всех школ и лицеев на украинский язык преподавания;

– расширение сети опорных школ в районах;

– модернизация программы школьного образования.

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Полное интервью Анны Новосад – смотрите видео: