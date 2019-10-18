Почти полтора миллиарда гривен понадобится на реформу школы
На воплощение в жизнь реформы школьного образования в Украине необходимо не менее 1,4 миллиарда гривен.
Такую сумму планируют привлечь при поддержке правительства Украины и местных территориальных общин. Сообщает "НВ".
Читайте также: Все территориальные общины будут иметь опорную школу и автобус, – Гончарук
К тому же, по словам министра, правительство ведет переговоры о внебюджетных средствах.
В январе выйдем на официальные переговоры со Всемирным банком. Да, это кредит, но это "длинные", дешевые средства,
– рассказала Новосад.
Новосад заверила, что лично будет курировать внедрение школьной реформы. По ее словам, нужно заложить такую сумму в бюджетную декларацию, которую есть возможность подтвердить реальными деньгами.
Что предусматривает реформа школьного образования? – введение 12 классов в школах;
– создание сети академических лицеев;
– расширение НУШ (новой украинской школы) с младших классов на средние и старшие;
– переход всех школ и лицеев на украинский язык преподавания;
– расширение сети опорных школ в районах;
– модернизация программы школьного образования.
Вам будет интересно: Качественное образование в удобное время – дистанционные школы продолжают набор учеников
Полное интервью Анны Новосад – смотрите видео:
Выбор редакции
-
Роботи-рокери та сучасні технології для освіти: що покажуть на головному інженерному шоу України16 октября , 10:01
-
В Запорожье банда школьниц жестоко избила 13-летнюю девушку: новые подробности инцидента17 октября , 14:53
-
Стэнфордские преподаватели во главе с Фукуямой приедут обучать "слуг народа"16 октября , 16:03