Об этом сообщил автор документа и нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук. И добавил, что теперь девушки и парни будут на равных изучать предмет "Защита Украины" в школах.

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Рада согласовала законопроект об общевойсковой подготовке в школах

Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в свою очередь сообщил, что законопроект поддержал 291 народный избранник.

Документ имеет целью привести в соответствие действующие законы Украины относительно определения понятия системы подготовки, которую осуществляют путем изучения учебного предмета "Защита Украины". Это должно способствовать развитию начальной общевойсковой подготовки как основы подготовки граждан нашего государства к национальному сопротивлению.

Текст законопроекта также предусматривает, что начальную общевойсковую подготовку реализуют на третьем уровне полного общего среднего образования и будут проводить в школах, училищах, колледжах, вузах и других учебных заведениях, которые имеют лицензию.

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Такая подготовка имеет целью формирование у граждан "первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей относительно оборонного сознания, ознакомление граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своего долга по вооруженной защите Украины".

Программы по учебному предмету "Защита Украины" будет разрабатывать и утверждать центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, по согласованию с Министерством обороны Украины.