Про це повідомив автор документа і нардеп від "Слуги народу" Роман Грищук. Та додав, що тепер дівчата і хлопці будуть на рівних вивчати предмет "Захист України" у школах.

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Рада погодила законопроєкт про загальновійськову підготовку у школах

Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк натомість повідомив, що законопроєкт підтримав 291 народний обранець.

Документ має на меті привести у відповідність чинні закони України щодо визначення поняття системи підготовки, яку здійснюють шляхом вивчення навчального предмета "Захист України". Це повинно сприяти розвитку початкової загальновійськової підготовки як основи підготовки громадян нашої держави до національного спротиву.

Текст законопроєкту також передбачає, що початкову загальновійськову підготовку реалізують на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводитимуть у школах, училищах, коледжах, вишах та інших закладах освіти, які мають ліцензію.

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Така підготовка має на меті формування у громадян "первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв'язку з усвідомленням свого обов'язку щодо збройного захисту України".

Програми з навчального предмета "Захист України" розроблятиме та затверджуватиме центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти й науки, за погодженням з Міністерством оборони України.