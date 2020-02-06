Вчителі, які не отримали надбавку до зарплати можуть поскаржитись в офіс омбудсмена: деталі

У разі успішного проходження сертифікації в 2019 році, вчителі отримують до зарплати щомісячну надбавку у розмірі 20% від зарплати. Проте деяким вчителям такі виплати затримують. В такому випадку можна поскаржитись в офіс освітнього омбудсмена.

Про таку опцію повідомив освітній омбудсмен на своїй сторінці у фейсбук.

Більше про сертифікацію в цьому році: Закінчилась реєстрація на сертифікацію вчителів 2020: деталі

Вчителі, яким затримують надбавки за успішне проходження сертифікації можуть заповнити форму на сайті омбудсмена

Дуже прошу, якщо Вам не важко, відразу вказати у зверненні прізвище, ім'я та по батькові вашого начальника відділу (управління, департаменту) освіти та керівника Вашої адміністративної одиниці (голова сільради, району, ОТГ, міста тощо),

– написав Сергій Горбачов.

За його словами, за кожним таким повідомленням буде телефонний дзвінок та офіційний лист до керівника відділу освіти із неприємним запитанням.

Дуже прикро, що надважлива та дуже насичена робота вчителя, який пройшов сертифікацію, подекуди не отримує належної підтримки від місцевої влади. Миритися із цим не можна,

– заявив омбудсмен.

Заповнити форму із скаргою можна за посиланням.

Детальніше про це: ЗНО для вчителів: як перевірятимуть педагогів

Скільки всього вчителів успішно пройшли сертифікацію у 2019 році?У 2019 році вперше відбулась сертифікація, на яку зареєструвалось 857 вчителів. Сертифікати отримали 705 педагогів.