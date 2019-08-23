ЗНО для вчителів: як перевірятимуть педагогів

900 вчителів пройдуть незалежне тестування професійних якостей у форматі ЗНО, яке відбудеться 31 жовтня. Про переваги та недоліки такого методу оцінювання педагогів 24 каналу розповів експерт напрямку "Освіта" Українського інституту майбутнього Микола Скиба.

Новації оцінювання

Зовнішнє оцінювання педагогів є одним із обов'язкових елементів сертифікації педагогічних працівників. Цього року буде проведена пілотна сертифікація вчителів початкової школи.

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Власне, 900 педагогів візьмуть участь в незалежному тестуванні професійних компетентностей. Тестування відбудеться 31 жовтня 2019 року та триватиме три години, протягом яких потрібно буде виконати 100 завдань.

Щоб заохотити вчителів до проходження тестування, ті, хто успішно його складуть, отримають доплату в розмірі 20% посадового окладу. Нараховуватиметься доплата пропорційно обсягу педагогічного навантаження упродовж трьох років чинності сертифіката. Також цим педагогам зможуть надавати наступну – вищу категорію. Завдяки завданням вдасться дізнатись, наскільки обізнані вчителі у таких питаннях: планування та організація освітнього процесу, забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвиток учнів, створення учнівського середовища.

Це буде не зовсім таке ЗНО, яке проводиться для учнів. Оцінювання вчителів, здебільшого, стосуватиметься того, наскільки добре вони знають новітні методики, розуміють новації реформи тощо,

– зазначає Микола Скиба.

За словами міністра освіти і науки Лілії Гриневич, через механізм сертифікації чиновники хочуть віднайти найкращих провідників Нової української школи, агентів змін, які готові ділитися та поширювати сучасні методики навчання.



У хороших вчителів діти на заняття йдуть із задоволенням / Фото 24 каналу

Також у відомстві заявили, що обов’язкова атестація вчителів наразі не задовольняє потреби ні педагогів, ні реформи освіти. Основна претензія до атестації полягає в тому, що перевіряючі часто заплющують очі на прогалини знань та навичок вчителів. Тому трапляється, що атестацію проводять, так би мовити, "для галочки".

Попередити щоб підготувались?

У міністерстві вважають: якщо сертифікація продемонструє позитивні результати, тобто сподобається вчителям та відповідатиме потребам реформи, тоді вона зможе замінити атестацію. Адже саме завдяки сертифікації оцінюватимуть, передовсім, самого вчителя та його компетентності, а не ставлення до нього керівництва школи. Якщо сертифікація покаже хороший результат, то вже за 7 чи й 5 років зможе замінити атестацію.

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Сертифікація проходитиме в три етапи. Перший – вивчення практичного досвіду педагога. Оцінюватимуть роботу вчителів експерти. Їх може бути двоє чи й більше: вони лише один раз завітають до кожного з учасників сертифікації. Виїзди експертів проходять у два періоди – із середини лютого до кінця 2018-2019 навчального року та із вересня до жовтня 2019 року. Водночас, зареєстрованого на сертифікацію вчителя попередять про такий візит не пізніше, ніж за три дні до їхнього приїзду. Вчитель отримає повідомлення на електрону пошту. Щоправда, до цього моменту у експертів є зауваження.

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Коли вчитель та директор школи знають, що до них, приміром, завтра завітають ревізори, то вони підготуються до візиту і покажуть гарну картинку. Проте, постає питання – чи буде вчитель використовувати ці знання і навички в повсякденній роботі,

– запитується Микола Скиба.

Відповідальність за проведення таких візитів покладено на Державну службу якості освіти. Вона сформує команду незалежних експертів з освіти, до якої входитимуть тренери НУШ, викладачі, вчителі.

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Другий етап оцінювання – ЗНО, яке відбудеться 31 жовтня цього року.

І третій етап – вивчення електронного портфоліо. До нього входитимуть: заповнена анкета самооцінювання; опис власного навчального заняття; освітня програма, навчальний предмет, тема, мета, методичне забезпечення, а також може бути й відеофрагмент уроку. Звісно, що й додаткові матеріали, які дозволяється залучати за бажанням педагога.

Отримати зворотний зв’язок

Успішно пройти сертифікацію зможуть ті вчителі, які за кожною з вищеописаних складових отримають ту кількість білів, яка перевищуватиме порогову. Якщо педагог успішно складе тестування, але не подолає вимоги з вивчення практичного досвіду, комісія вивчатиме його електронне портфоліо. За результатами такого аналізу комісія й прийматиме остаточне рішення.

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На думку Миколи Скиби, ЗНО – хороша ініціатива, яка змінює застарілу і дискредитовану атестацію. Справді, сьогодні потрібен зовнішній погляд на роботу вчителя. Водночас, якщо ця зовнішня функція закріпиться за Державною службою якості освіти, є загроза, що скоро вона перетвориться на інспекцію. Тому в інтересах цієї служби аби вчителі самоорганізовувались у асоціації і теж долучались до сертифікації.



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Потрібно розробляти більше методів навчання, коли колеги можуть відвідувати уроки один одного і надавати зворотній зв'язок. Це можуть бути вчителі з інших шкіл, які ходитимуть в гості до колег. Також до процесу потрібно залучати учнів і цікавитись у них – що у педагогів заходить добре, а що ні,

– вважає Микола Скиба.

Тож попереду ще багато роботи над освітньою реформою, аби вона принесла справді хороший результат.