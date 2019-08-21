Світ змінився, українська школа – ні: 96 відсотків учителів потребують психологічної допомоги

Сучасний вчитель повинен не лише впоратися з навчальним процесом, а й з психологічним, фізичним та моральним навантаженням, булінгом, мобінгом, професійним вигоранням тощо. Цю складну тему обговорювали на Всеукраїнській конференцій освітян.

Фахівці проекту з юридичної та психологічної допомоги вчителям "Pro.Школу" опитали 2200 вчителів і виявили, що понад 88% із них ніколи не зверталися до психолога за допомогою, хоча потребують її. А 91% вчителів потребують безкоштовної юридичної допомоги.

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"Ми запитали 2200 вчителів, чи потрібна їм юридична та психологічна підтримка. І 96% відповіли: "Так", – розповіла керівниця проекту Юлія Пилипко.

Проблему освітяни бачать у тому, що світ довкола швидко підлаштовується під технології та зміни. А от українська школа – ні.

Реформа освіти в Україні відбувається, кращий діалог вчителя з учнями налагоджують, та попри все це – "вчителі потребують психологічної підтримки, вони слабо обізнані щодо своїх прав та не вміють їх захищати". Ця ситуація потребує виправлення в рамках тієї ж реформи освіти та створення нової української школи.

Нова українська школа – що це? Це реформа шкільництва, яку здійснює Міністерство освіти і науки. Реформа передбачає створення школи, де діти будуть навчатися через діяльність і у якій учні отримуватимуть не лише знання, а й вміння застосовувати їх у житті.



Серед важливих нововведень – дитиноцентризм, розширення автономії шкіл, формування мотивованості вчителя. У 2017-2018 навчальному році 100 шкіл тестували новий стандарт, а з 2018-2019 навчального року усі перші класи навчаються за ним.

До слова, проект "Pro.Школу" надаватиме вчителям безкоштовні онлайн-консультації з юридичних та психологічних питань. Розробники проекту обіцяють, що вчителі, які звернуться по допомогу протягом 3 днів матимуть відповідь на свої запитання та поради, як конкретно діяти.

Зауважимо, що у "Слузі народу", яка формуватиме новий уряд, головним претендентом на посаду керівника Міністерства освіти і науки називали Сергія Бабака. Це доктор технічних наук, автор понад 60 наукових праць з економіки та технічних наук. Та попри це більше запам'ятався необережною підтримкою заяв одного із членів команди Зеленського щодо "реальності" гарантування вчителю зарплати у 4000 доларів.