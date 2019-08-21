17:45
21 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін бореться з пожежами в Сибіру. Другий Чорнобиль у Росії
      Вєсті Кремля
      21:26, 20 серпня
      Вєсті.UA: Гройсман вступає в команду Зеленського. Радикальне "ніт" від Луценка
      Вєсті.UA
      20:07, 20 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Світ змінився, українська школа – ні: 96 відсотків учителів потребують психологічної допомоги

      1535 Читать новость на русском
      Вчителі живуть та працюють у постійному стресі
      Вчителі живуть та працюють у постійному стресі / Ілюстративне фото

      Сучасний вчитель повинен не лише впоратися з навчальним процесом, а й з психологічним, фізичним та моральним навантаженням, булінгом, мобінгом, професійним вигоранням тощо. Цю складну тему обговорювали на Всеукраїнській конференцій освітян.

      Фахівці проекту з юридичної та психологічної допомоги вчителям "Pro.Школу" опитали 2200 вчителів і виявили, що понад 88% із них ніколи не зверталися до психолога за допомогою, хоча потребують її. А 91% вчителів потребують безкоштовної юридичної допомоги.

      Читайте також: Дистанційна освіта – сучасний та доступний підхід до процесу навчання

      "Ми запитали 2200 вчителів, чи потрібна їм юридична та психологічна підтримка. І 96% відповіли: "Так", – розповіла керівниця проекту Юлія Пилипко.

      Проблему освітяни бачать у тому, що світ довкола швидко підлаштовується під технології та зміни. А от українська школа – ні.

      Реформа освіти в Україні відбувається, кращий діалог вчителя з учнями налагоджують, та попри все це – "вчителі потребують психологічної підтримки, вони слабо обізнані щодо своїх прав та не вміють їх захищати". Ця ситуація потребує виправлення в рамках тієї ж реформи освіти та створення нової української школи.

      Нова українська школа – що це? Це реформа шкільництва, яку здійснює Міністерство освіти і науки. Реформа передбачає створення школи, де діти будуть навчатися через діяльність і у якій учні отримуватимуть не лише знання, а й вміння застосовувати їх у житті.

      Серед важливих нововведень – дитиноцентризм, розширення автономії шкіл, формування мотивованості вчителя. У 2017-2018 навчальному році 100 шкіл тестували новий стандарт, а з 2018-2019 навчального року усі перші класи навчаються за ним.

      До слова, проект "Pro.Школу" надаватиме вчителям безкоштовні онлайн-консультації з юридичних та психологічних питань. Розробники проекту обіцяють, що вчителі, які звернуться по допомогу протягом 3 днів матимуть відповідь на свої запитання та поради, як конкретно діяти.

      Зауважимо, що у "Слузі народу", яка формуватиме новий уряд, головним претендентом на посаду керівника Міністерства освіти і науки називали Сергія Бабака. Це доктор технічних наук, автор понад 60 наукових праць з економіки та технічних наук. Та попри це більше запам'ятався необережною підтримкою заяв одного із членів команди Зеленського щодо "реальності" гарантування вчителю зарплати у 4000 доларів.

      blog_ava
      Як "Слуга народу" розсадила фракції в Раді та чи є у цьому "зрада"
      сьогодні
      5455
      Теги: Новини України Освіта Реформа освіти Міністерство освіти та науки України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про "євробляхи" починає діяти: як штрафуватимуть водіїв
      сьогодні , 17:30 Закон про "євробляхи" починає діяти: як штрафуватимуть водіїв
      Анастасія Зазуляк 263
      Схема на мільярд: як НАБУ, АРМА та невідомі бізнесмени обікрали 70 000 людей
      сьогодні , 17:06 Схема на мільярд: як НАБУ, АРМА та невідомі бізнесмени обікрали 70 000 людей
      352
      Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      сьогодні , 17:02 Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      Злой Одессит 584
      Кого зі "старих" міністрів варто залишити в новому уряді: ваша думка
      сьогодні , 16:34 Кого зі "старих" міністрів варто залишити в новому уряді: ваша думка
      1028
      Закордонні курорти та мандрівки Україною: де і як відпочивали українські політики
      сьогодні , 16:30 Закордонні курорти та мандрівки Україною: де і як відпочивали українські політики
      Світлана Попова 330
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук