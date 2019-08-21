Мир изменился, украинская школа – нет: 96 процентов учителей нуждаются в психологической помощи

Современный учитель должен не только справиться с учебным процессом, но и с психологическими, физическими и моральными нагрузкам, буллингом, моббингом, профессиональным выгоранием и тому подобное. Эту сложную тему обсуждали на Всеукраинской конференции работников образования.

Специалисты проекта по юридической и психологической помощи учителям "Pro.Школу" опросили 2200 учителей и обнаружили, что более 88% из них никогда не обращались к психологу за помощью, хотя нуждаются в ней. А 91% учителей нуждаются бесплатной юридической помощи.

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"Мы спросили 2200 учителей, нужна ли им юридическая и психологическая поддержка. И 96% ответили: "Да", – рассказала руководитель проекта Юлия Пилипко.

Проблему педагоги видят в том, что мир вокруг быстро подстраивается под технологии и изменения. А вот украинская школа – нет.

Реформа образования в Украине происходит, лучший диалог учителя с учениками налаживают, и несмотря на все это – "учителя нуждаются в психологической поддержке, они слабо осведомлены о своих правах и не умеют их защищать". Эта ситуация требует исправления в рамках той же реформы образования и создания новой украинской школы.

Новая украинская школа – что это?Это реформа школ, которую осуществляет Министерство образования и науки. Реформа предусматривает создание школы, где дети будут учиться через деятельность и в которой учащиеся будут получать не только знания, но и умение применять их в жизни.



Среди важных нововведений – ребенкоцентризм, расширение автономии школ, формирования мотивированности учителя. В 2017-2018 учебном году 100 школ тестировали новый стандарт, а с 2018-2019 учебного года все первые классы учатся по ним.

К слову, проект "Pro.Школу" будет предоставлять учителям бесплатные онлайн-консультации по юридическим и психологическим вопросам. Разработчики проекта обещают, что учителя, которые обратятся за помощью в течении 3 дней будут иметь ответы на свои вопросы и советы, как конкретно действовать.

Заметим, что в "Слуге народа", которая будет формировать новое правительство, главным претендентом на должность руководителя Министерства образования и науки называли Сергея Бабака. Это доктор технических наук, автор более 60 научных работ по экономике и техническим наукам. Но несмотря на это больше запомнился неосторожной поддержкой заявлений одного из членов команды Зеленского относительно "реальности" обеспечения учителю зарплаты в 4000 долларов.