ВНО для учителей: как будут проверять педагогов

900 учителей пройдут независимое тестирование профессиональных качеств в формате ВНО, которое состоится 31 октября. О преимуществах и недостатках такого метода оценивания педагогов 24 каналу рассказал эксперт направления "Образование" Украинского института будущего Николай Скиба.

Новации оценивания

Внешнее оценивание педагогов является одним из обязательных элементов сертификации педагогических работников. В этом году будет проведена пилотная сертификация учителей начальной школы.

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Собственно, 900 педагогов примут участие в независимом тестировании профессиональных компетенций. Тестирование состоится 31 октября 2019 года и будет длиться три часа, в течение которых нужно будет выполнить 100 заданий.

Чтобы поощрить учителей к прохождению тестирования, те, кто успешно его пройдет, получат доплату в размере 20% должностного оклада. Будет начисляться доплата пропорционально объему педагогической нагрузки в течение трех лет действия сертификата. Также этим педагогам смогут предоставлять следующую, высшую, категорию. Благодаря заданиям удастся узнать, насколько осведомлены учителя в таких вопросах: планирование и организация образовательного процесса, обеспечение и поддержка обучения, воспитание и развитие учащихся, создание ученической среды.

Это будет не совсем такое ВНО, которое проводится для учащихся. Оценивание учителей, в основном, будет касаться того, насколько хорошо они знают новейшие методики, понимают новации реформы,

– отмечает Николай Скиба.

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, через механизм сертификации чиновники хотят найти лучших проводников Новой украинской школы, агентов изменений, которые готовы делиться и распространять современные методики обучения.



У хороших учителей дети на занятия идут с удовольствием / Фото 24 канала

Также в ведомстве заявили, что обязательная аттестация учителей пока не удовлетворяет потребности ни педагогов, ни реформы образования. Основная претензия к аттестации заключается в том, что зачастую проверяющие закрывают глаза на пробелы в знаниях и навыках учителей. Поэтому случается, что аттестацию проводят, так сказать, "для галочки".

Предупредить, чтобы подготовились?

В министерстве считают: если сертификация продемонстрирует положительные результаты, то есть понравится учителям и будет отвечать потребностям реформы, тогда она сможет заменить аттестацию. Ведь именно благодаря сертификации будут оценивать, прежде всего, самого учителя и его компетентность, а не отношение к нему руководства школы. Если сертификация покажет хороший результат, то уже через 7 или 5 лет сможет заменить аттестацию.

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Сертификация будет проходить в три этапа. Первый – изучение практического опыта педагога. Оценивать работу учителей будут эксперты. Их может быть двое или больше: они только один раз посетят каждого из участников сертификации. Выезды экспертов проходят в два периода – с середины февраля до конца 2018-2019 учебного года и с сентября до октября 2019 года. В то же время, зарегистрированного на сертификацию учителя предупредят о таком визите не позднее, чем за три дня до их приезда. Учитель получит сообщение на электронную почту. Правда, к этому моменту у экспертов есть замечания.

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Когда учитель и директор школы знают, что к ним, к примеру, завтра приедут ревизоры, то они подготовятся к визиту и покажут красивую картинку. Однако, возникает вопрос – будет ли учитель использовать эти знания и навыки в повседневной работе,

– спрашивает Николай Скиба.

Ответственность за проведение таких визитов возложена на Государственную службу качества образования. Она сформирует команду независимых экспертов из образования, в которую будут входить тренеры НУШ, преподаватели, учителя.

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Второй этап оценивания – ВНО, которое состоится 31 октября этого года.

И третий этап – изучение электронного портфолио. В него будут входить: заполненная анкета самооценки; описание собственного учебного занятия; образовательная программа, учебный предмет, тема, цель, методическое обеспечение, а также может быть и видеофрагмент урока. Конечно, и дополнительные материалы, которые разрешается привлекать по желанию педагога.

Получить обратную связь

Успешно пройти сертификацию смогут те учителя, которые по каждой из вышеописанных составляющих получат то количество очков, которое будет превышать пороговое. Если педагог успешно сдаст тестирование, но не преодолеет требования по изучению практического опыта, комиссия будет изучать его электронное портфолио. По результатам такого анализа комиссия и будет принимать окончательное решение.

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По мнению Николая Скибы, ВНО – хорошая инициатива, которая меняет устаревшую и дискредитированную аттестацию. Действительно, сегодня нужен внешний взгляд на работу учителя. В то же время, если эта внешняя функция закрепится за Государственной службой качества образования, есть угроза, что скоро она превратится в инспекцию. Поэтому в интересах этой службы, чтобы учителя самоорганизовывались в ассоциации и тоже приобщались к сертификации.



Ко мнениям детей взрослые должны прислушиваться / Фото 24 канала

Нужно разрабатывать больше методов обучения, когда коллеги могут посещать уроки друг друга и предоставлять обратную связь. Это могут быть учителя из других школ, которые будут ходить в гости к коллегам. Также к процессу нужно привлекать учеников и интересоваться у них – что у педагогов заходит хорошо, а что нет,

– считает Николай Скиба.

Поэтому впереди еще много работы над образовательной реформой, чтобы она принесла действительно хороший результат.