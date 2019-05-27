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      Новая украинская школа: мнение учителей и родителей после первого года введения

      31 Читати новину українською

      Им не ставили оценок, они сидели за одноместными партами, а на перерыв и на урок их звал не звонок. У первоклассников закончился учебный год, который навсегда войдет в историю. Потому что он был первым годом, когда учились дети не так, как их родители.

      Первоклашки в стране радуются завершению учебного года. Эти дети – первопроходцы, потому что учились по стандартам новой украинской школы, сокращенно – НУШ.

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      Реформа начальной школы стартовала 1 сентября. Благодаря нововведениям, ученики получили больше свободы. За то, что от радости вылезли на парты – никто не наказывает, как и за свободное передвижение во время урока. Рисовать в тетрадях "смайлики" – тоже никто не запрещает. Лишь бы ходили в школу с радостью.

      Першокласник
      Тетрадь первоклассника

      Мама первоклассницы признается сначала боялась всех этих нововведений, однако, как оказалось, зря. "Принцип, который мне очень нравится в новой украинской школе, – детей учат познавать мир и самостоятельно работать с информацией", – добавила мама Оксана.

      Перший клас
      Ученики первого класса

      В 2018 году на новую украинскую школу из бюджета столицы потратили более 154 миллионов гривен. За эти деньги провели тренинги для учителей, приобрели мультимедийную технику и одноместные парты для первоклассников.

      Что изменилось? Это то, что беспокоит все общество. Есть одинаковые учебные планы по всей Украине для всех детей первых классов. Нет теперь избирательности школ, относительно большего количества знаний,
      – пояснила директор департамента образования города Киева Елена Фиданян.

      Благодаря новому подходу к обучению дети стали более раскованными. В 45 школе города Киева Надежда Игнатюк работает учителем 30 лет. Говорит, что изменения в образовании назрели давно, ведь нынешние ученики мыслят другими категориями, чем раньше.

      У меня девятый класс, но они уже понимают какую специальность, профессию они будут выбирать, раньше такого не было,
      – рассказала учитель ООШ №45 города Киева Надежда Игнатюк.

      Вместе с молодым директором Александром Пошелюжным в эту школу пришло немало новшеств. Экскурсии в школьном музее часто проводят сами дети, а вместо привычных родительских собраний, предпочитают альтернативные формы сотрудничества с родителями

      Першачки
      Первоклашки встречают директора

      А еще в этой школе научились обходиться без родительских денег.

      Это сложно, но это возможно. У нас есть дни сбора макулатуры, благодаря этому есть определенные финансы. Также мы участвуем в большом количестве различных проектов,
      – пояснил директор ООШ №45 города Киева Александр Пошелюжный.

      Недавно дети выиграли второе место в экологическом проекте. За это получили 20 тысяч гривен. Их потратят на озеленение школьного двора.

      Сами педагоги признаются, что тяжелее всего реформировать сознание учителей, ведь они привыкли работать по-старому. И убеждают, что в следующем году результаты будут лучше.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Министерство образования и науки Украины Реформа образования Образование
      Источник: 24 канал
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