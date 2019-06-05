Законопроект о среднем образовании: какие изменения ждут учителей, учеников и их родителей

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О среднем образовании". Этот документ позволит детям реально выбирать предметы и вводит дополнительные доплаты учителям. Какие еще изменения предлагает законопроект и что стоило бы доработать ко второму чтению – в материале 24 канала.

Индивидуальная учебная траектория

Проект закона "О среднем образовании" содержит немало новаций, которые в целом положительно воспринимаются обществом.

Например, ученикам предлагают реальные механизмы определения собственной образовательной траектории. Предполагается, что для учащихся с особыми образовательными потребностями ее построение – возможность успешно интегрироваться в обычную школьную жизнь.

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Дети, которые серьезно учатся за пределами средней школы (музыкальная или спортивная школа) получат возможность зачисления их оценок в общеобразовательном учреждении. Для учащихся, находящихся на домашнем обучении, этот механизм позволит причислить свои учебные достижения для получения документа о полном общем среднем образовании.



Оценки, полученные в спортивные школе, будут засчитываться и в средней школе

Для желающих заниматься по индивидуальной траектории ученик и его родители должны будут обратиться с заявлением в школу. Потом родители, педагоги и ребенок составят индивидуальный план, который будет одобрять педсовет и будет утверждать директор. Подтверждать знания по предметам, которые приобретаются вне учреждения, будут путем проведения обычного годового оценивания или государственной итоговой аттестации. Для засвидетельствования результатов по домашней форме школьнику нужно будет сдавать семестровый контроль дважды в год.

Родители детей с особыми образовательными потребностями получат право сопровождать их в школе.

По мнению главного эксперта группы РПР "Реформа образования и науки" Владимира Бахрушина, несмотря на то, что законопроект хороший, ко второму чтению некоторые вещи все же стоит доработать.

В законопроекте предусмотрено – ученики имеют право на индивидуальное образование, но с разрешения школы, то есть если педагогический совет считает, что есть достаточно ресурсов и возможностей реализовать такую траекторию. Но, по замыслу, индивидуальная образовательная траектория предполагает, что ученик может часть предметов изучать в других заведениях, например, музыкальной или спортивной школах. Тогда это нужно причислить к его школьной программе. Это не очень связано с тем – имеют или нет школы ресурсы, могут ли обеспечить такое обучение,

– объясняет эксперт.

По его мнению, стоит обратить внимание и на то, что школа, по другим необразовательным законами, должна отвечать за ребенка, пока он находится на обучении. Поэтому учителя не очень хотят, чтобы у учащихся появилось свободное время, которое непонятно где они бы проводили.

"Возможно, стоит скорректировать соответствующие нормы таким образом, чтобы с одной стороны ученик не был без присмотра, а с другой – он действительно учился на результат, который можно было бы зачислить", – добавляет Владимир Бахрушин.

Образовательное пространство

В законопроекте предусмотрено также развитие образовательного пространства. Речь идет о ресурсных комнатах и медиатеках, которые эффективны не только для обучения детей с особыми образовательными потребностями, поэтому в ближайшее время они должны стать нормой для школ. Благодаря этой новации дети, находящиеся на длительном стационарном лечении, получат защищенное законом право получать образование в медучреждениях.

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Прописали в законопроекте и два адаптационных цикла обучения – 1-2 класс и 5-6 класс. Это позволит оказать дополнительную поддержку детям в наиболее уязвимые периоды школьной жизни.

Еще один важный механизм, прописанный в законопроекте – реальный, а не декларативный выбор предметов.



Детям хотят позволить самостоятельно выбирать предметы

Сейчас все упирается в нехватку часов, поэтому де-факто выбор делает школа, а не ученик. Законопроект дает возможность формировать группы из учеников разных классов для изучения выборочных предметов. Благодаря этому дети смогут действительно выбрать, какой из предложенных предметов их интересует. Особенно это актуально для старшей профильной школы,

– отмечает Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Интернатура для педагогов

Положительные нормы этот законопроект содержит не только для учащихся, но и для учителей. Среди его новаций – введение педагогической интернатуры. Речь идет о предоставлении молодому учителю наставника, который будет консультировать, направлять и курировать его благополучие и развитие. За это наставнику предусматривается 20-процентная доплата. Также будут доплачивать учителям 10-20% к зарплате за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами. Вместе с тем, педагоги смогут получать дополнительные оплаты, которые в случае принятия законопроекта сможет устанавливать основатель заведения.

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Новация, которая должна понравиться прежде всего родителям, касается обязательного прохождения учителями курсов подготовки по домедицинской помощи. Это делается для того, чтобы еще до приезда скорой или прихода школьной медсестры учителя могли оказать помощь ребенку.

Такой нужный аудит

Очередная новация законопроекта касается предоставления возможности родителям инициировать проведение внепланового институционального аудита образовательного учреждения. Авторы новации убеждают, что они изменили идеологию такой проверки. Отныне она направлена на поддержку школы и защиту всех участников образовательного процесса.

Что думают учителя и родители о новой украинской школе, смотрите здесь:

Есть моменты, которые связаны с ролью общественного самоуправления в учебных заведениях. Там тоже есть комплекс вопросов, где учителя, родители, администрация могут иметь и действительно имеют разные мнения относительно того, как это урегулировать,

– добавляет Владимир Бахрушин.

Очевидные преимущества в случае принятия законопроекта ощутят, в том числе и образовательные управленцы. В законе "Об образовании" указывается – директор может занимать свою должность лишь 2 срока по 6 лет подряд в одном заведении. Однако, чтобы эти изменения были действительно результативными, выборы директоров школ должны проходить честно и прозрачно. Для этого предусмотрели следующее: коллектив школы и родители будут играть совещательную роль во время выборов, но сам конкурс будет проводить независимая комиссия. Обязательными будут видеотрансляция и видеофиксация отбора. Это должно минимизировать использование админресурса директором, а также влияние выборов на учебный процесс.

Дискуссионные новации

Есть определенные противоречия между представителями коммунальных и частных учреждений относительно некоторых норм законопроекта. Так, в частных заведениях не очень хотят чрезмерного законодательного регулирования норм, в частности, общественного самоуправления. По их убеждению, для государственных коммунальных учреждений закон это может регулировать, а частные могут сами устанавливать. В некоторых случаях это оправдано, в других – не очень.

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"Некоторые частные заведения выражают желание иметь программу полного дня: чтобы ученик приходил на 8 или 9 часов и до 19-20 вечера был занят. Этот момент трудно выписать так, чтобы это соответствовало единым нормам закона. Надо пересмотреть эти нормы, чтобы они, с одной стороны, обеспечивали минимальные требования к качеству образования, а с другой – не очень сдерживали частные учреждения в вопросах, когда они хотят дать больше, чем требуют государственные стандарты", – считает Владимир Бахрушин.