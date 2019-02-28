11:06
28 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Водка для Ким Чен Ына. Православная медицина
      Вєсті Кремля
      21:31, 27 февраля
      Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула
      Вєсті.UA
      19:51, 26 февраля
      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, 27 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Эмиграция из СССР
      Згадати все
      21:35, 27 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Новая тема
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ

      Ученикам сельских школ Полтавщины подарили интерактивные доски

      Новая тема 5 Читати новину українською

      Учиться с удовольствием! Современной оргтехникой и интерактивными досками отныне оснащены классы Веприцкой и Книшивской общеобразовательных школ, что на Полтавщине.

      Подарила их ученикам компания "Агро-край", которая входит в состав одного из крупнейших в Украине агрохолдингов "Укрлендфарминг". Образовательными учреждениями предприятие занимается длительное время и с сентября прошлого года помогает школам региона реализовывать государственный образовательный проект "Новая украинская школа".

      "Развитие образования в нашем районе является приоритетом для нашего предприятия. Приобретение интерактивных досок, принтеров, телевизоров и мячей – все это способствует тому, что дети на селе будут развиваться лучше и образовательные планы для них будут интересными", – отметил директор ООО "Агро-край" Александр Колодяжный.

      Мультимедийное оборудование позволит сделать обучение более интересным, говорят дети и учителя.

      "Ученики часто напрашиваются на проверку знаний для того, чтобы лишний раз поработать с оборудованием", – сказала директор Веприцкой ООШ Ирина Ищенко.

      "Интерактивная доска нам дает больше возможностей, а также это гораздо интереснее. Мы используем различные файлы, видео уроки или презентации", – поделилась ученица Веприцкой СОШ Кристина Пидпригода.

      В течение учебного года компания "Агро-Край" уже приобрела для сельских школ учебного оборудования на 115 тысяч гривен, подсчитали в райотделе образования.

      "Без образования – нет будущего! Для этого надо брать пример с тех предприятий, в том числе и "Агро-края", которые нам помогают", – отметила методист отдела образования Гадячского РГА Тамара Емец.

      В целом "Агро-край" в этом году планирует выделить на поддержку социальных программ Гадячского района более 4 миллионов гривен. Кроме школ, компания готова помогать учреждениям здравоохранения, ремонтировать сельские дороги и восстанавливать дома культуры.

      blog_ava
      Ситуация на Донбассе: боевики понесли существенные потери
      сегодня
      390
      Теги: Образование Новости Полтавы Укрлендфарминг
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Військовий "картковий будинок", або Чому заарештували екс-керівника Генштабу
      сегодня , 08:40 Військовий "картковий будинок", або Чому заарештували екс-керівника Генштабу
      Наталя Ромашова 1001
      Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      27 февраля , 22:01 Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      Артем Овдієнко 1730
      Конфликт между Индией и Пакистаном: быть ли войне и как это коснется Украины
      27 февраля , 21:33 Конфликт между Индией и Пакистаном: быть ли войне и как это коснется Украины
      Світлана Попова 864
      Expo 2020: Топ-7 невероятных павильонов, которыми удивит всемирная выставка
      27 февраля , 20:31 Expo 2020: Топ-7 невероятных павильонов, которыми удивит всемирная выставка
      140
      Германия охотится за российскими деньгами: первые 50 миллионов евро уже нашли
      27 февраля , 20:01 Германия охотится за российскими деньгами: первые 50 миллионов евро уже нашли
      Борис Немировський 470
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук