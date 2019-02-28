Ученикам сельских школ Полтавщины подарили интерактивные доски

Учиться с удовольствием! Современной оргтехникой и интерактивными досками отныне оснащены классы Веприцкой и Книшивской общеобразовательных школ, что на Полтавщине.

Подарила их ученикам компания "Агро-край", которая входит в состав одного из крупнейших в Украине агрохолдингов "Укрлендфарминг". Образовательными учреждениями предприятие занимается длительное время и с сентября прошлого года помогает школам региона реализовывать государственный образовательный проект "Новая украинская школа".

"Развитие образования в нашем районе является приоритетом для нашего предприятия. Приобретение интерактивных досок, принтеров, телевизоров и мячей – все это способствует тому, что дети на селе будут развиваться лучше и образовательные планы для них будут интересными", – отметил директор ООО "Агро-край" Александр Колодяжный.

Мультимедийное оборудование позволит сделать обучение более интересным, говорят дети и учителя.

"Ученики часто напрашиваются на проверку знаний для того, чтобы лишний раз поработать с оборудованием", – сказала директор Веприцкой ООШ Ирина Ищенко.

"Интерактивная доска нам дает больше возможностей, а также это гораздо интереснее. Мы используем различные файлы, видео уроки или презентации", – поделилась ученица Веприцкой СОШ Кристина Пидпригода.

В течение учебного года компания "Агро-Край" уже приобрела для сельских школ учебного оборудования на 115 тысяч гривен, подсчитали в райотделе образования.

"Без образования – нет будущего! Для этого надо брать пример с тех предприятий, в том числе и "Агро-края", которые нам помогают", – отметила методист отдела образования Гадячского РГА Тамара Емец.

В целом "Агро-край" в этом году планирует выделить на поддержку социальных программ Гадячского района более 4 миллионов гривен. Кроме школ, компания готова помогать учреждениям здравоохранения, ремонтировать сельские дороги и восстанавливать дома культуры.