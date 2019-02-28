Учням сільських шкіл Полтавщини подарували інтерактивні дошки
Вчитися із задоволенням! Сучасною оргтехнікою та інтерактивними дошками відтепер оснащені класи Веприцької та Книшівської загальноосвітніх шкіл, що на Полтавщині.
Подарувала їх учням компанія "Агро-край", яка входить до складу одного з найбільших в Україні агрохолдингів "Укрлендфармінг". Освітніми закладами підприємство опікується тривалий час і з вересня минулого року допомагає школам регіону реалізовувати державний освітній проект "Нова українська школа".
Розвиток освіти в нашому районі є пріоритетом для нашого підприємства. Придбання інтерактивних дошок, принтерів, телевізорів і м’ячів – все це сприяє тому, що діти на селі будуть розвиватись краще і освітні плани для них будуть цікавішими,
– зазначив директор ТОВ "Агро-край" Олександр Колодяжний.
Мультимедійне обладнання дозволить зробити навчання більш цікавим, кажуть діти та вчителі.
"Учні часто напрошуються на перевірку знань для того, щоб зайвий раз попрацювати з обладнанням", – сказала директор Веприцької ЗОШ Ірина Іщенко.
"Інтерактивна дошка нам дає більше можливостей, а також це набагато цікавіше. Ми використовуємо різні файли, відео уроки або презентації", – поділилась учениця Веприцької ЗОШ Крістіна Підпригода.
Протягом навчального року компанія "Агро-Край" вже придбала для сільських шкіл навчального обладнання на 115 тисяч гривень, підрахували в райвідділі освіти.
Без освіти – немає майбутнього! І тому треба брати приклад із тих підприємств, зокрема і "Агро-краю", які нам допомагають,
– зазначила методист відділу освіти Гадяцької РДА Тамара Ємець.
Загалом "Агро-край" цьогоріч планує виділити на підтримку соціальних програм Гадяцького району понад 4 мільйони гривень. Крім шкіл, компанія готова допомагати закладам охорони здоров`я, ремонтувати сільські дороги та відновлювати будинки культури.