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      Учням сільських шкіл Полтавщини подарували інтерактивні дошки

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      Вчитися із задоволенням! Сучасною оргтехнікою та інтерактивними дошками відтепер оснащені класи Веприцької та Книшівської загальноосвітніх шкіл, що на Полтавщині.

      Подарувала їх учням компанія "Агро-край", яка входить до складу одного з найбільших в Україні агрохолдингів "Укрлендфармінг". Освітніми закладами підприємство опікується тривалий час і з вересня минулого року допомагає школам регіону реалізовувати державний освітній проект "Нова українська школа".

      Розвиток освіти в нашому районі є пріоритетом для нашого підприємства. Придбання інтерактивних дошок, принтерів, телевізорів і м’ячів – все це сприяє тому, що діти на селі будуть розвиватись краще і освітні плани для них будуть цікавішими,
      – зазначив директор ТОВ "Агро-край" Олександр Колодяжний.

      Мультимедійне обладнання дозволить зробити навчання більш цікавим, кажуть діти та вчителі.

      "Учні часто напрошуються на перевірку знань для того, щоб зайвий раз попрацювати з обладнанням", – сказала директор Веприцької ЗОШ Ірина Іщенко.

      "Інтерактивна дошка нам дає більше можливостей, а також це набагато цікавіше. Ми використовуємо різні файли, відео уроки або презентації", – поділилась учениця Веприцької ЗОШ Крістіна Підпригода.

      Протягом навчального року компанія "Агро-Край" вже придбала для сільських шкіл навчального обладнання на 115 тисяч гривень, підрахували в райвідділі освіти.

      Без освіти – немає майбутнього! І тому треба брати приклад із тих підприємств, зокрема і "Агро-краю", які нам допомагають,
      – зазначила методист відділу освіти Гадяцької РДА Тамара Ємець.

      Загалом "Агро-край" цьогоріч планує виділити на підтримку соціальних програм Гадяцького району понад 4 мільйони гривень. Крім шкіл, компанія готова допомагати закладам охорони здоров`я, ремонтувати сільські дороги та відновлювати будинки культури.

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      Теги: Укрлендфармінг Освіта Новини Полтави
      Джерело: 24 Канал
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