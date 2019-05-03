Стоимость обучения в университетах должна быть экономически обоснована, – эксперт

Обучение по контракту в государственных вузах часто стоит дешевле, чем в частных. И это при том, что студенты получают знания за средства государственного бюджета, зато качество преподавания в частных университетах иногда лучше. Сейчас готовится постановление, которое должно исправить эту ситуацию.

Почему национальные университеты демпингуют и как на практике реализуется принцип "деньги ходят за студентом" – в продолжении интервью с директором образовательных программ Украинского института будущего – Сергеем Бабаком.

Уравнять контракт с бюджетом

Сейчас общественность обсуждает проект постановления КМУ "Об индикативной стоимости обучения". О чем именно идет речь?

Благодаря этому постановлению стоимость обучения по контракту постепенно будет приводиться к уровню цены, которую платят налогоплательщики государственному университету за одно бюджетное место. К примеру, в одном университете, даже в одной группе учатся бюджетники и контрактники. Разница в цене, которую платит за одного студента государственный бюджет и сам студент по контракту, порой отличается в разы. Это абсурд, так не должно быть.

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Согласно этому постановлению, с 2020 года обучение по контракту не может быть ниже 60% бюджетной стоимости обучения. В 2021 – 70%, в 2022 – 80%. Таким образом, постепенно цена должна сравняться. Хотя ее нужно было выровнять давно.

КТО ТАКОЙ СЕРГЕЙ БАБАК?Доктор технических наук, автор более 60 научных работ по экономике и техническим наукам. Имеет 18 лет научного и преподавательского стажа. 5 лет был проректором частного университета, 5 лет возглавлял научный центр Национальной академии наук, был членом Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Директор образовательных программ аналитического центра Украинский институт будущего.

По вашим подсчетам какой должна быть минимальная стоимость обучения по контракту?

Это индивидуально для каждого университета и конкретной специальности. В 2013 году, когда я работал в одном частном университете, мы для себя посчитали, что цена обучения на стационаре по контракту за год не может быть меньше 12 тысяч гривен. Иначе частный университет не выживет. Но в национальном вузе, буквально через дорогу, стоимость обучения на аналогичной специальности составляла 9 тысяч гривен. Они могли себе позволить ставить меньшую цену, потому что у них есть бюджетники, за счет которых они, скажем так, живут.

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Конечно, кто пойдет учиться в частный университет, если в национальном дешевле? Таким образом они демпинговали. Поэтому это постановление полезно для частного образования.

Постановление начнет действовать с 2020 года. Государственным университетам дали год, чтобы они к этому подготовились.



В университетах разная минимальная стоимость обучения, которую необходимо просчитывать

Найти талантливую молодежь

Но не все частные вузы готовят действительно качественных специалистов…

Да. Правда, и некоторые государственные тоже. Проблема многогранна. Несколько лет назад я перестал преподавать и долго думал – почему. Ответ прост – с каждым годом студенты становились более слабыми и менее мотивированными. Как не обидно, но так происходит последние 15 лет.

Неужели введение ВНО не изменило ситуацию к лучшему?

Это стандартизированный тест, который был создан для того, чтобы побороть коррупцию при поступлении. Он с этой задачей справился. Однако распространять ВНО на школы вместо экзаменов, на мой взгляд, не стоило. Ведь это убивает среднее образование.

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Не секрет, что некоторые студенты покупают дипломы...

Попытки их купить были всегда. Например, человек поступал в университет, ни разу там не показывался и через 4-5 лет получал диплом. Когда появилось ВНО, оно это убрало: чтобы поступить в вуз, нужно его сдать. Те, кто хотел купить диплом, не желали сдавать ВНО. Говорят, что ВНО можно купить. Я не проверял.

Куда и за кем ходят деньги

Несколько лет назад был введен принцип "деньги ходят за студентом". Как он реализуется на практике?

Деньги ходят за студентом, они направляются в университет, куда он поступил. Условно говоря, я поступил в КПИ на математику, а через год понял что это не мое и захотел перевестись в другой университет; если деньги ходят за студентом, тогда я выбираю другой вуз, перевожусь и за мной должны идти и деньги. Но нет: так не бывает. Это проблема.

Ибо в таком случае возникнет вопрос: сколько денег будет переходить за студентом. К примеру, если я из киевского университета со стоимостью обучения 45 тысяч перейду в какой-нибудь региональный вуз, где обучение стоит 15 тысяч, то 30 тысяч останутся в бюджете. Если наоборот, тогда это дополнительные 30 тысяч затрат для бюджета.

Как стоило бы реформировать этот принцип?

Есть другая система – государственные гранты. К примеру, я сдал ВНО на 200 баллов и мне государство выдало грант на определенную сумму, я с этим грантом вступаю в университет. Там учусь год, но потом переводжусь в другой вуз, куда иду вместе с грантовыми деньгами. Это было бы нормальное грантовое финансирование. Тогда бы университеты начали конкурировать за студентов. А конкурировать можно только качеством образования, перспективой трудоустройства и образовательной инфраструктурой, в частности, общежитиями, лабораториями, спорткомплексами и тому подобное.



Не все вузы могут похвастаться качественной инфраструктурой

В поиске энтузиастов

Часто преподаватели перегружены занятиями, но получают мизерные зарплаты. Планируется изменение подхода к организации их работы?

Любой ценой нужно увеличивать зарплаты педагогам. Понимаю, это трудно, потому что нет денег. Когда воспитатель в детсаду получает минималку, встает вопрос – как ему выжить. Школьным учителям подняли зарплаты, но не все учебные заведения могут выплачивать 3 минималки, как прописано в законе. Госпожа министр говорит, что денег для выполнения этой нормы нет. В Киеве пытаются это делать, в регионах не всегда получается.

В университетах ставки от 5 до 8 тысяч гривен. У ученых такая же проблема. Ну кто пойдет на такую зарплату? Только энтузиасты, но где их найти... У нас почти 17 тысяч школ, около 290 университетов.

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Не хватает денег на жизнь и студентам, которые часто вынуждены идти работать. По вашему мнению, это вредит учебе?

Все зависит от того, где и как они работают. Если студент учится на прикладной математике, а идет на работу в ресторан быстрого питания, потому что ему нужны деньги – это одно дело. У меня было иначе: я учился в экономическом университете, а со второго курса работал в банке. Это был очень полезный опыт: до обеда получал теоретические знания, после – практические. Но если бы я работал в ресторане быстрого питания, то после ночной смены не мог бы нормально учиться вообще.

Учась в вузе большинство времени студенты осваивают теоретические знания, в то же время есть очень большие пробелы в практических навыках…

Дуальная форма образования должна исправить эту ситуацию. Ведь если студент учится в колледже 3 года на устаревшем оборудовании, то, закончив его, он не знает что делать на современном производстве. К примеру, учатся работать на тракторах, которым более 30 лет, которых уже никто не использует.

Жалуются работодатели и на подготовку IТ-шников, которые 4 года получают знания в университетах, потом они приходят в компанию, где приходится переучиваться на трехмесячных курсах. Получается, что студенты 4 года получали ненужные знания. Конечно, для некоторых направлений IТ нужно фундаментальное образование, но это необходимо для очень узкой прослойки специалистов. Для получения практических знаний такого длительного обучения не требуется.

Студенты изучают много ненужных предметов, хотя теоретически они могут выбирать дисциплины. Но, как они сами говорят – это выбор без выбора.

Действительно – выбора нет. Это вопрос распределения часов, а соответственно ставок между преподавателями. Чтобы преподавателю заплатили полную ставку, он должен отработать определенное количество часов, иначе получит часть ставки. Каждый преподаватель доказывает, что его дисциплина самая важная, или может дать ту же дисциплину с "зеркальным названием" на выборочный курс. Формально выбор есть, но фактически его нет. В некоторых вузах, насколько мне известно, вопрос выбора дисциплин проходит после утверждения расписания и распределения нагрузки. Студентам говорят – подпишите этот документ, и все.

Есть опасения, что реформы могут "пойти вспять" после смены власти в стране…

Ни в коем случае! Начатые реформы будут продолжаться. Да, они будут скорректированы и хочется, чтобы они проходили быстрее и порой радикально. В эти сфере есть много над чем работать, ведь проблем много.

В первой части интервью с директором образовательных программ Украинского института будущего Сергеем Бабаком говорилось о необходимости сокращения количества государственных вузов в Украине.