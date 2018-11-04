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      Реформы в Украине: что удалось сделать, а о чем стоит забыть

      79 Читати новину українською

      В Украине активно проводят реформы, но почувствовали ли украинцы эти позитивные изменения на себе. Эксперты в последнее время все больше говорят о том, что реформы активно двигались в первые годы после Евромайдана. Однако в 2016 году – остановились.

      После Евромайдана люди ждали изменений, а Президент и парламент обещали их воплотить.

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      За реформами начали пристально следить эксперты.

      "Мы должны имплементировать реформы в пределах всех там программ с МВФ, с Евросоюзом. Мы достаточно активно их делали, были быстрые победы", – сказала руководитель проекта Индекс мониторинга реформ VoxUkraine Татьяна Тищук.

      В конце 2016 кредиторы дали деньги и ситуация стабилизировалась – власть расслабилась.

      Мы можем только говорить о том, в отдельных направлениях мы прошли точку невозврата, возможно возвращение к тому состоянию, которое было фактически на начало 2014 года,
      – заявил доктор экономических наук, профессор Игорь Бураковский.

      Среди провалившихся реформ, как считают эксперты, – земельная, приватизация крупных предприятий, реформы служб безопасности и фискальной. Все это так и не воплотили. В частности, ни одно крупное предприятие так и не передали от государства частным инвесторам.


      Проваленные реформы

      "Не было проведено за 4,5 лет ни одной крупной приватизации, мы надеемся, что в декабре это будет с Центрэнерго. Те люди, которые контролируют потоки из государственных предприятий и зарабатывают для своих политических сил, и для себя лично, на этих предприятиях – и дальше продолжают это делать", – подчеркнул исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

      Одной из причин, почему результатов нет, эксперты называют время. Мол, власть взялась за длительные реформы. И увидеть их результаты мы сможем позже. Речь идет о медицинской и пенсионной реформе. Только представьте, полноценные результаты изменений в поликлиниках и больницах украинцы почувствуют через 5 лет.

      Уже какие-то ключевые изменения запущены. И чем больше сейчас этой команде удастся сделать, тем лучше. Но, конечно, эта реформа сложная и также она будет двигаться еще несколько лет,
      – добавила Татьяна Тищук.

      А вот что удалось воплотить чиновникам – это децентрализация, создание Системы госзакупок, ввести дерегуляцию – то есть отменить ряд разрешений для бизнеса и лицензирования некоторых лекарств. Провели и приватизации малых предприятий, создали антикоррупционные органы: НАПК, НАБУ, САП. Правда к качеству последних есть замечания.


      Удачные реформы

      Но самое главное, что должна быть преемственность реформ. Власть, которую мы выберем в следующем году, должна продолжить проевропейское движение вперед, а не давить на тормоза и воплощать популистские шаги. И не отменять хотя бы то, что уже начало медленно, но набирать обороты.

      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Реформа образования Пенсионная реформа Медицинская реформа Реформы
      Источник: 24 канал
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