Нужно сократить количество государственных вузов в Украине, – эксперт о реформе образования

Как обучать студентов, чтобы работодателям впоследствии не приходилось переучивать молодежь? Почему украинские вузы недополучают финансирование и как исправить ситуацию? Об этом и другом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал директор образовательных программ Украинского института будущего Сергей Бабак.

КТО ТАКОЙ СЕРГЕЙ БАБАК?Доктор технических наук, автор более 60 научных работ по экономике и техническим наукам. Имеет 18 лет научного и преподавательского стажа. 5 лет был проректором частного университета, 5 лет возглавлял научный центр Национальной академии наук, был членом Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Директор образовательных программ аналитического центра Украинский институт будущего.

Реформа госзаказа

Какие главные проблемы в высшем образовании вы бы сегодня выделили?

Прежде всего, это качество, содержание, преподаватели и инфраструктура. Одна из главных задач вузов – подготовка высококвалифицированных специалистов для рынка труда. Решают ли они эту задачу? Одни – да, другие – нет. В общем, работодатели недовольны качеством отечественного образования, поскольку не получают то, что хотят от выпускников университетов. Некоторые прогрессивные работодатели, у которых есть понимание и ресурсы, сотрудничают с вузами и приобщаются к разработке образовательных программ, по которым обучают специалистов. Таким образом постепенно приводят содержание программ к потребностям современного рынка труда. Кто-то пытается создавать совместные кафедры и внедрять элементы дуальной образования.

Но на общегосударственном уровне проблема остается...

Есть большая надежда на внедрение дуального образования (сочетание обучения в учебных заведениях с обучением на рабочих местах для получения определенной квалификации – 24 канал). Сейчас Минобразования и Кабмин разработали пошаговую программу внедрения дуального образования. Это уже давно нужно было сделать. К сожалению, для ее внедрения необходимо несколько лет, но есть надежда, что таким образом работодатели начнут получать действительно подготовленных специалистов-практиков.

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Сергей Бабак уверен, что образование требует немедленного реформирования

В законе "О высшем образовании" есть статья, согласно которой госзаказ на подготовку специалистов должен составлять не менее 50% выпускников школ...

Прежде всего, нужно понимать, что обучение студентов-бюджетников оплачивает государство. Это деньги налогоплательщиков. Возникает вопрос – мы пытаемся дойти до 100% охвата высшим образованием? Мы, как страна, можем себе это позволить? В таком случае будет ли она качественной? Думаю, нет.

Мы себя обрекаем на то, что финансировать 51% госзаказа, независимо от потребностей экономики. Конечно, необходимость в госзаказе есть, поскольку нужно готовить прокуроров, полицию, военных и других специалистов. Но, нуждаются ли государственные предприятия или учреждения в том количестве специалистов, которых выпускают университеты по госзаказу, – вопрос.

Есть большая необходимость менять эту систему. Такой заказ может быть, если в нем есть государственная необходимость. Речь идет о специалистах для госпредприятий, учреждений, органов власти и др.

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Поэтому, госзаказ нельзя полностью отменять, но и оставлять не рационально?

Вся эта система нуждается в реформировании. К примеру, можно было бы ввести государственные гранты на обучение действительно талантливых детей. Пусть такие гранты получит 5, 10 или 30%, которые сами выбирали, где учиться. Это была бы замечательная история. В то же время, оставить государственный заказ на подготовку специалистов для нужд государства. К примеру, учителя школ – потребности государства. Конечно, мы нуждаемся в учителях, но есть ли необходимость в таком количестве экономистов и юристов – вопрос.

К примеру, в 2018 году госзаказ на специалистов, связанных с экономикой и правом, составило 14% от общего количества. На их подготовку потратят примерно 4 млрд гривен. Это колоссальные деньги, которые можно направить на финансирование других образовательных проектов, развитие инфраструктуры и тому подобное. Образовательная инфраструктура требует гигантских инвестиций, ведь за последние десятилетия ее не очень развивали. Я бы пытался реформировать госзаказ. Сейчас это скрытое финансирование государственных университетов.



Вузы должны готовить тех специалистов, которые нужны рынку

Количество и качество – разные понятия

В некоторых вузах даже информатику преподают по книгам, зато другие – оснащены весьма неплохо. Почему так происходит?

Не у всех университетах руководство мотивировано на развитие инфраструктуры. Госбюджет не дает столько денег, чтобы хватало на все. На начало 2018 года в Украине работало 212 государственных и муниципальных высших учебных заведений, академий, институтов и тому подобное. Еще 77 – частных, вместе это 289.

В Германии или, скажем, Великобритании вообще до 130 университетов. Мы не та страна, которая может содержать 212 государственных и коммунальных университетов. Нужно уменьшить их количество, в том числе путем объединения, и увеличить финансирование. Понимаю, это очень тяжелый процесс и о нем никто не хочет говорить, но у нас нет другого выхода. Иначе вузы, в лучшем случае, будут поддерживаться на том уровне, на котором есть, продолжая отставать от зарубежных. К сожалению, у отечественных университетов нет способов зарабатывать деньги, но такую ​​возможность им нужно предоставить.

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А как известные университеты, например, Гарвард, зарабатывают деньги?

Во всем мире университеты пришли к выводу – за счет платы студентами за обучение, удерживать и развивать вуз – невозможно. В других странах, есть разные механизмы, в частности, эндаумент-фонды. К примеру, в Гарварде этот фонд наибольший – более 40 млрд долларов. Это фонд, в который выпускники или благотворители на время дают деньги: университет не имеет права их тратить, но может, например, положить на депозит или инвестировать в надежные финансовые инструменты и пользоваться процентами.

Именно проценты и являются собственностью университета. Это система, когда выигрывают все. Особенно она развита в Америке. Такой механизм у нас прописан в законе "О высшем образовании" от 2014 года, но нет подзаконных актов и не внесены изменения в Налоговый кодекс относительно функционирования этих фондов.

Читайте на сайте 24 канала скоро: о том, почему в государственный вузах обучение по контракту стоит дешевле, чем в частных – в продолжении интервью с Сергеем Бабаком.