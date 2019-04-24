17:28
24 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Мстители" прибудут в Россию с опозданием. Кандидат-клоун Жарновский
      Вєсті Кремля
      00:50, сегодня
      Вести.UA: Зеленский изучает новые украинские слова. Визит "Зе-команды" к "Дудю"
      Вєсті.UA
      21:17, 23 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Нужно сократить количество государственных вузов в Украине, – эксперт о реформе образования

      285 Читати новину українською
      Сергей Бабак
      Сергей Бабак / 24 канал

      Как обучать студентов, чтобы работодателям впоследствии не приходилось переучивать молодежь? Почему украинские вузы недополучают финансирование и как исправить ситуацию? Об этом и другом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал директор образовательных программ Украинского института будущего Сергей Бабак.

      КТО ТАКОЙ СЕРГЕЙ БАБАК?Доктор технических наук, автор более 60 научных работ по экономике и техническим наукам. Имеет 18 лет научного и преподавательского стажа. 5 лет был проректором частного университета, 5 лет возглавлял научный центр Национальной академии наук, был членом Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Директор образовательных программ аналитического центра Украинский институт будущего.

      Реформа госзаказа

      Какие главные проблемы в высшем образовании вы бы сегодня выделили?

      Прежде всего, это качество, содержание, преподаватели и инфраструктура. Одна из главных задач вузов – подготовка высококвалифицированных специалистов для рынка труда. Решают ли они эту задачу? Одни – да, другие – нет. В общем, работодатели недовольны качеством отечественного образования, поскольку не получают то, что хотят от выпускников университетов. Некоторые прогрессивные работодатели, у которых есть понимание и ресурсы, сотрудничают с вузами и приобщаются к разработке образовательных программ, по которым обучают специалистов. Таким образом постепенно приводят содержание программ к потребностям современного рынка труда. Кто-то пытается создавать совместные кафедры и внедрять элементы дуальной образования.

      Но на общегосударственном уровне проблема остается...

      Есть большая надежда на внедрение дуального образования (сочетание обучения в учебных заведениях с обучением на рабочих местах для получения определенной квалификации 24 канал). Сейчас Минобразования и Кабмин разработали пошаговую программу внедрения дуального образования. Это уже давно нужно было сделать. К сожалению, для ее внедрения необходимо несколько лет, но есть надежда, что таким образом работодатели начнут получать действительно подготовленных специалистов-практиков.

      Читайте также: Обучение на дому: особенности и риски семейного образования в Украине

      Сергій Бабак, реформа освіти
      Сергей Бабак уверен, что образование требует немедленного реформирования

      В законе "О высшем образовании" есть статья, согласно которой госзаказ на подготовку специалистов должен составлять не менее 50% выпускников школ...

      Прежде всего, нужно понимать, что обучение студентов-бюджетников оплачивает государство. Это деньги налогоплательщиков. Возникает вопрос – мы пытаемся дойти до 100% охвата высшим образованием? Мы, как страна, можем себе это позволить? В таком случае будет ли она качественной? Думаю, нет.

      Мы себя обрекаем на то, что финансировать 51% госзаказа, независимо от потребностей экономики. Конечно, необходимость в госзаказе есть, поскольку нужно готовить прокуроров, полицию, военных и других специалистов. Но, нуждаются ли государственные предприятия или учреждения в том количестве специалистов, которых выпускают университеты по госзаказу, – вопрос.

      Есть большая необходимость менять эту систему. Такой заказ может быть, если в нем есть государственная необходимость. Речь идет о специалистах для госпредприятий, учреждений, органов власти и др.

      Читайте также: Как бороться с политической агитацией в учебных заведениях: советы экспертов

      Поэтому, госзаказ нельзя полностью отменять, но и оставлять не рационально?

      Вся эта система нуждается в реформировании. К примеру, можно было бы ввести государственные гранты на обучение действительно талантливых детей. Пусть такие гранты получит 5, 10 или 30%, которые сами выбирали, где учиться. Это была бы замечательная история. В то же время, оставить государственный заказ на подготовку специалистов для нужд государства. К примеру, учителя школ – потребности государства. Конечно, мы нуждаемся в учителях, но есть ли необходимость в таком количестве экономистов и юристов – вопрос.

      К примеру, в 2018 году госзаказ на специалистов, связанных с экономикой и правом, составило 14% от общего количества. На их подготовку потратят примерно 4 млрд гривен. Это колоссальные деньги, которые можно направить на финансирование других образовательных проектов, развитие инфраструктуры и тому подобное. Образовательная инфраструктура требует гигантских инвестиций, ведь за последние десятилетия ее не очень развивали. Я бы пытался реформировать госзаказ. Сейчас это скрытое финансирование государственных университетов.

      реформа освіти, виші університети
      Вузы должны готовить тех специалистов, которые нужны рынку

      Количество и качество – разные понятия

      В некоторых вузах даже информатику преподают по книгам, зато другие – оснащены весьма неплохо. Почему так происходит?

      Не у всех университетах руководство мотивировано на развитие инфраструктуры. Госбюджет не дает столько денег, чтобы хватало на все. На начало 2018 года в Украине работало 212 государственных и муниципальных высших учебных заведений, академий, институтов и тому подобное. Еще 77 – частных, вместе это 289.

      В Германии или, скажем, Великобритании вообще до 130 университетов. Мы не та страна, которая может содержать 212 государственных и коммунальных университетов. Нужно уменьшить их количество, в том числе путем объединения, и увеличить финансирование. Понимаю, это очень тяжелый процесс и о нем никто не хочет говорить, но у нас нет другого выхода. Иначе вузы, в лучшем случае, будут поддерживаться на том уровне, на котором есть, продолжая отставать от зарубежных. К сожалению, у отечественных университетов нет способов зарабатывать деньги, но такую ​​возможность им нужно предоставить.

      Читайте также: Садовый предложил, как вывести украинские университеты в топ-500 мировых вузов

      А как известные университеты, например, Гарвард, зарабатывают деньги?

      Во всем мире университеты пришли к выводу – за счет платы студентами за обучение, удерживать и развивать вуз невозможно. В других странах, есть разные механизмы, в частности, эндаумент-фонды. К примеру, в Гарварде этот фонд наибольший – более 40 млрд долларов. Это фонд, в который выпускники или благотворители на время дают деньги: университет не имеет права их тратить, но может, например, положить на депозит или инвестировать в надежные финансовые инструменты и пользоваться процентами.

      Именно проценты и являются собственностью университета. Это система, когда выигрывают все. Особенно она развита в Америке. Такой механизм у нас прописан в законе "О высшем образовании" от 2014 года, но нет подзаконных актов и не внесены изменения в Налоговый кодекс относительно функционирования этих фондов.

      Читайте на сайте 24 канала скоро: о том, почему в государственный вузах обучение по контракту стоит дешевле, чем в частных в продолжении интервью с Сергеем Бабаком.

      blog_ava
      Великий пост 2019: история и правила соблюдения
      сегодня
      17002
      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Публикации Статьи Законодательство Министерство образования и науки Украины Студенты Реформа образования
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список
      сегодня , 17:08 Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список
      Юрій Бутусов 1970
      Нужно сократить количество государственных вузов в Украине, – эксперт о реформе образования
      сегодня , 16:02 Нужно сократить количество государственных вузов в Украине, – эксперт о реформе образования
      Ірина Поліщук 285
      Росія і "ЛДНР" планують звинуватити українські спецслужби в диверсіях на території РФ
      сегодня , 14:27 Росія і "ЛДНР" планують звинуватити українські спецслужби в диверсіях на території РФ
      Дмитро Снєгирьов 757
      Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      23 апреля , 10:30 Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      593
      Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      сегодня , 12:40 Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      Наталя Боднар 773
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Новые санкции США против России не будут эффективными, – эксперт назвал причину
       12 ноября 2018 , 07:01
      Лига Европы: Спартак перестрелял Рейнджерс, Лацио и Айнтрахт вышли из группы, Генк Малиновского вырвал ничью
       8 ноября 2018 , 21:59
      Месси установил очередной рекорд по забитым голам
       23 декабря 2018 , 00:25
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук