Как бороться с политической агитация в учебных заведениях: советы экспертов

С началом предвыборной кампании начала распространяться и противозаконная политическая агитация в школах и детсадах. О том, как с этим бороться – в прямом эфире 24 канала рассказали журналистка Анастасия Крымова и эксперт гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

Журналистка 24 канала рассказала о своем опыте встречи с "политиками-подарконосцами", которые приносят пакеты для детей в школы и садики. К тому же, конфеты преимущественно сомнительного качества да еще и за бюджетные средства.

Читайте также: Депутаты-колядники: как политики цинично рекламируют себя за бюджетные деньги, впутівая в это детей

Народные депутаты только вкладывают в пакеті календарики, открытки или надписи с именами, что является противозаконным.

Этого делать нельзя. Статья 31 Закона Украины "Об образовании" четко прописана. Недавно депутаты этот закон приняли,

– подчеркнула журналистка Анастасия Крымова.

По ее словам это является политической агитацией, даже если подарки раздавались еще до начала старта предвыборной кампании.

"Это официально не считалось политагитацией. Однако это скрытый подкуп избирателей. Когда приходят политики в садик или школу и раздают такие подарки – это подкуп родителей через детей", – отметила журналистка.



Два депутата Ирпенского горсовета Игорь Оверко и Петр Король бросают детям подарки

Фактически, здесь сложно говорить о формальной ответственности, потому что, как правило, с такими подарками приходят представители местных советов, которые в соответствии с действующим законодательством имеют возможность осуществлять определенную коммуникацию с бюджетными учреждениями. Именно так они и подают свою деятельность,

– прокомментировал "традицию" украинских политиков эксперт гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

По его мнению, здесь стоит говорить про определенную ответственность с несоблюдением широких стандартов избирательного и политического процесса, про определенное общественное неприятие этих практики.

"Говорить о серьезных рычаги и санкциях в отношении представителей местных политических групп я бы не стал. Осуществляют определенную активность у нас сотни если не тысячи депутатов местных советов, которые принадлежат к тем политическим силам, которые планируют выдвигать кандидатов", – добавил эксперт.

Только через общественное осуждение, отказываясь принимать такие подарки мы можем изменить ситуацию, потому что все нюансы таких получерных технологий сложно предсказать,

– утверждает эксперт гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.



Пример политической агитации в школах

"Киевсовет принял еще в прошлом году постановление, которым он запрещает депутатам вообще ходить в учебные заведения и агитировать. То есть, если на календарике или где-то написана партия, имя депутата, политсимволы – это запрещено. И за это несет ответственность именно руководитель учебного заведения", – рассказала журналистка Анастасия Крымова.

Она дала совет, что родители имеют право обратиться в районное управление образования и рассказать о такой ситуация.

Проблема даже не столько в руководстве, а сколько в самих родителях. Я сталкивалась с ситуациями, когда родители в саду говорят, мол, хорошо, что депутаты подарят на праздники подарки,

– добавила журналистка.