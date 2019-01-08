Як боротися із політичною агітацією у закладах освіти: поради експертів

З початком передвиборчої кампанії почала ширитись і протизаконна політична агітація у школах та дитсадках. Про те, як з цим боротися – у прямому ефірі 24 каналу розповіли журналістка Анастасія Кримова та експерт громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.

Журналістка 24 каналу розповіла про свій досвід зустрічі з "політиками-торбинконосцями", які приносять пакунки для дітей у школи та садочки. До того ж, цукерки переважно сумнівної якості та ще й за бюджетні кошти.

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Народні депутати тільки докладають до пакунків календарики, листівки чи написи з власними іменами, що є протизаконним.

Цього робити не можна. Стаття 31 Закону України "Про освіту" чітко прописана. Нещодавно депутати цей закон ухвалили,

– підкреслила журналістка Анастасія Кримова.

За її словами це є політичною агітацією, навіть якщо подарунки роздавалися ще до початку старту передвиборчої кампанії.

"Це офіційно не вважалося політагітацією. Проте це є прихований підкуп виборців. Коли приходять політики до садочка чи школи і роздають такі подарунки – це підкуп батьків через дітей", – наголосила журналістка.



Два депутати Ірпінської міськради Ігор Оверко та Петро Король кидають дітям подарунки

Фактично, тут складно говорити про формальну відповідальність, тому що, як правило, з такими подарунками приходять представники місцевих рад, які відповідно до чинного законодавства мають можливість здійснювати певну комунікацію з бюджетними установами. Саме так вони і подають свою діяльність,

– прокоментував "традицію" українських політиків експерт громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.

На його думку, тут варто говорити про певну відповідальність із недотриманням широких стандартів виборчого та політичного процесу, про певне суспільне несприйняття цих практики.

"Говорити про серйозні важелі та санкції щодо представників місцевих політичних груп я би не став. Здійснюють певну активність у нас сотні чи не тисячі депутатів місцевих рад, які належать до тих політичних сил, які планують висувати кандидатів", – додав експерт.

Тільки через суспільний осуд, через відмову приймати такі подарунки ми можемо змінити ситуацію, тому що всі нюанси таких напівчорних технологій складно передбачити,

– стверджує експерт громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.



Приклад політичної агітації у школах

"Київрада ухвалила ще минулого року постанову, якою вона забороняє взагалі депутатам ходити у навчальні заклади і агітувати. Тобто, якщо на календарику чи деінде написана партія, ім'я депутата, політсимволи – це заборонено. І за це несе відповідальність саме керівник навчального закладу", – розповіла журналістка Анастасія Кримова.

Вона дала пораду, що батьки мають право звернутися до районного управління освіти і розповісти про таку ситуація.

Проблема навіть не стільки у керівництві, а скільки в самих батьках. Я стикалась із ситуаціями, коли батьки у садочку кажуть, мовляв, добре, що депутати подарують на свята подарунки,

– додала журналістка.