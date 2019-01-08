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      Депутаты-колядники: как политики цинично рекламируют себя за бюджетные деньги, впутывая детей

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      Депутаты разных уровней, нарушая закон, решили поработать Святым Николаем. Они раздавали детям разнообразные коробочки с конфетами в садах и школах Житомирской области. Чтобы дети точно знали, кто их поздравил, в каждом пакете был календарик с подписью "С любовью Юлия Тимошенко". Чтобы дети еще и в лицо знали своего мецената – открытка с портретом Тимошенко и магнит.

      Корреспондент 24 канала Анастасия Крымова нашла в пакетах, которые подарили ее ребенку в садике, элементы предвыборной агитации. Подарки для них подготовили сразу два депутата Киевсовета. В одном – календарь с портретом от "Батькивщины" Анны Свириденко. В другом – магнит от депутата от "БПП" Людмилы Костенко.

      Читайте также: Предвыборная агитация: как не путать информацию с рекламой

      И такие случаи не единичны по всей стране. Депутаты, принимая на себя роль Святого Николая, пошли агитировать в образовательные учреждения. Олег Ляшко, например, поработал Дедом Морозом. А два депутата Ирпенского горсовета Игорь Оверко и Петр Король просто бросали детям подарки.

      Депутати кидають у дітей подарунками
      Депутаты бросают в детей "подарками"

      После этого случая семилетняя дочь активистки движения "Честно" Ирины Федорив начала объяснять своей подруге, почему депутаты так себя ведут. Девочка сразу поняла, что таким образом депутаты пытаются использовать детей ради собственного пиара.

      На самом деле политикам запрещено распространять любые предметы с партийной символикой. И об этом четко сказано в Законе "Об образовании".

      Политики не могут поздравлять детей с любыми праздниками, используя какие-то пакеты, содержащие логотипы партий, фамилии или имена политиков, а также различные виды политической символики. В таком случае ответственность будет нести дирекция школы. Человеку, который допустил такое в учебном заведении могут выписать штраф, или даже отстранить от должности,
      – объяснил аналитик Общественного движения "Честно" Сергей Огородник.

      К слову, Киевсовет в этом году призвала своих депутатов воздержаться от посещения учебных заведений. А раньше дополнительно запретил проводить политическую агитацию в столичных садиках и школах.


      "Подарки" от Юлии Тимошенко, Людмилы Костенко и Анны Свириденко

      Глава общественной организации "Родители SOS" Алена Парфенова объясняет, что политики используют учебные заведения, как площадку для агитации их родителей, ведь депутаты за это никакой ответственности не понесут.

      Так как в 2019 году в Украине состоятся сразу две избирательные кампании, то и политической агитации больше. Активисты советуют родителям сразу сообщать в Департаменты образования о случаях политической агитации в учебных заведениях.

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко Дети и несовершеннолетние Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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