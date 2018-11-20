Обучение на дому: особенности и риски семейного образования в Украине

Хоумскулеры – дети, которые отказались от традиционной школы. Таких в Украине сейчас десятки тысяч. Сколько именно – чиновники точно назвать не могут. Так считают в общем тех, кто перешел на дистанционное обучение. Но среди них, как и хоумскулеры, так и те, которые в школу не ходят по другим причинам: например из-за зарубежных путешествий или спортивную карьеры.

Сын телеведущей 24 канала Дарьи Кудимовой Егор уже неделю не ходит в школу. Восьмиклассник занимается дома, на специальной онлайн-платформе есть личная страничка с расписанием и материалами, которые парень должен освоить.

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"К примеру, выбираем алгебру. Будет целый параграф, что надо прочитать. Потом после этого параграфа следуют контрольные вопросы, на которые нужно письменно отвечать, фотографировать и отправлять учительнице", – рассказал хоумскулер Егор Кудимов.

На так называемый хоумскулинг мальчик просил у родителей перевестись в течение двух лет.

Мне важнее не оценки в школе, а его жизненная энергия, чтобы у него было желание к новому,

– объяснила телеведущая 24 канала, мать хоумскулера Дария Кудимова.

Критики упрекают, что обучение дома мешает социализации, но часто это оказывается мифом. Из-за того, что у хоумскулеров больше свободного времени, дети находят время на дополнительные кружки.



Домашнее обучение

Официально такого понятия как "хоумскулинг" не существует. Такая семейная форма обучения, прогнозируют в МОН, появится в следующем 2019 году. Поэтому сейчас детей, которые хотят учиться дома, оформляют на дистанционную или заочную форму. Хоумскулинг будут позволять ученикам любых классов. При условии, если это не повлияет на успеваемость в учебе.

Однако домашнее обучение не всем подходит. Хоумскулинг стоит выбирать детям, у которых нет проблем с самодисциплиной и есть желание учиться.